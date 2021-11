Corona in Hagen: Wo sich Bürger jetzt impfen lassen können

Hagen. Die Stadt bietet weitere mobile Impfaktionen in Hagen an – unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt und in der Stadthalle. Alle Details.

Um das Impfgeschehen in Hagen zu beschleunigen und jedem Bürger eine Impfung zu ermöglichen, bietet die koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) der Stadt Hagen weitere mobile Impfaktionen im November an. Zuletzt waren 622 Impfungen gegen das Coronavirus bei der mobilen Impfaktion vergangenen Samstag in der DRK-Tagespflege „Am Theater“ durchgeführt worden: 494 Personen haben hier eine Boosterimpfung erhalten, 51 Menschen haben ihre Zweitimpfung entgegengenommen und 77 Personen wurden erstmalig geimpft. Die Stadt plant weitere Aktionen im Laufe des Monats.

Wo wird in Hagen geimpft?

Der Standort des Impfzeltes auf dem Hagener Weihnachtsmarkt befindet sich an der Riesenrutsche. Sonntags bis donnerstags finden die Impfungen von 14.30 bis 20.30 Uhr statt, freitags und samstags zwischen 15 und 21 Uhr. Am Totensonntag, 21. November, bleibt das Impfzelt geschlossen.

Von Mittwoch, 24. November, bis Freitag, 26. November, findet jeweils von 10 bis 18 Uhr eine mobile Impfaktion in der Dogan-Arena, Hochofenstraße 24, statt. Am Samstag, 27. November, und Sonntag, 28. November, von 10 bis 18 Uhr können sich alle Hagenerinnen und Hagener in der Tagespflege Hohenlimburg, Grünrockstraße 18-20, gegen das Coronavirus impfen lassen. In der Stadthalle Hagen – die über viele Monate als Impfzentrum diente – bietet die KoCi von Montag, 29. November, bis Freitag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr eine weitere Impfaktion an.

Wer kann sich impfen lassen?

Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen für geimpfte Personen (bei einer Impfung mit Johnson & Johnson nach frühestens vier Wochen, bei Astrazeneca, Biontech und Moderna ab sechs Monaten).

Alle Personen, die sich an diesen Tagen impfen lassen möchten, werden gebeten, neben ihrem Personalausweis, der Krankenkassenkarte und dem Impfausweis auch die Impfunterlagen ausgefüllt mitzubringen. Die Impfunterlagen für Biontech und Johnson & Johnson stehen auf der Internetseite der Stadt (www.hagen.de) unter dem Punkt „Hagen impft“ zum Herunterladen bereit.

