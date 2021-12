Corona in Hagen Corona in Hagen: Zu hohe Inzidenz - Regeln werden verschärft

Hagen. Weil die Corona-Inzidenz in Hagen bereits an drei aufeinander folgenden Tagen über 350 liegt, greifen ab heute Regelverschärfungen.

Aktuell liegt der Inzidenzwert in der Volmestadt weit über der 400er-Grenze. Die Stadt hat in den vergangenen Tagen immer wieder eine Vielzahl an Neuinfektionen dokumentiert. Das hat jetzt Konsequenzen: Weil die Inzidenz in Hagen bereits an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 350 überschreitet, greifen nun verschärfte Corona-Regeln: Das geht aus einer Allgemeinverfügung des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Zuvor hatte das Ministerium die Maßnahme bereits für Köln, den Kreis Lippe, den Oberbergischen Kreis, Wuppertal und den Kreis Herford verfügt.

Corona in Hagen: Was gilt jetzt?

Laut Gesundheitsministerium gilt jetzt auch für Hagen: „In Kreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen über 350 müssen alle Kontakte reduziert werden“, heißt es dazu. Demnach gilt bei privaten Feiern und Zusammenkünften auch von Geimpften und Genesenen eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich.

Für nicht geimpfte Personen bleibt es bei den ohnehin schon beschlossenen deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen: Sie dürfen sich bei privaten Zusammenkünften im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder unter 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt. Diese strenge Regelung greift auch dann, wenn ungeimpfte mit geimpften bzw. genesenen Personen zusammentreffen.

Corona in Hagen: Wie geht es weiter?

Unterschreitet in einer Stadt die 7-Tage-Inzidenz danach an fünf aufeinander folgenden Tagen erneut den Schwellenwert von 350, so treten die schärferen Regelungen am Tag nach der entsprechenden Bekanntmachung wieder außer Kraft.

