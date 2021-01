In den Homborner Werkstätten von Bethel vor Ort in Breckerfeld haben sich zahlreiche Menschen mit Behinderung mit Corona infiziert.

Corona Corona in Werkstatt in Breckerfeld: Zahlen auf Rekordniveau

Breckerfeld. Die Zahl der Corona-Infizierten in Breckerfeld hat sich drastisch erhöht. Im Fokus stehen Bewohner und Mitarbeiter des Philipp-Nicolai-Hauses.

Die Zahl der Corona-Kranken in Breckerfeld ist drastisch gestiegen. Das hat zu tun mit einem Ausbruch in der Werkstatt Homborn in Zurstraße und den damit in Zusammenhang stehenden Erkrankungen in einer angeschlossenen Wohngruppe im Philipp-Nicolai-Haus.

Aktuell sind jetzt 34 Menschen (19 mehr als am Vortag) in Breckerfeld mit dem Corona-Virus infiziert. 154 Breckerfelder, die sich seit März angesteckt haben, gelten als geheilt. Sechs Breckerfelder sind seit Ausbruch der Pandemie an Corona verstorben.

Philipp-Nicolai-Haus Breckerfeld im Fokus des Gesundheitsamts

Im Fokus des Gesundheitsamtes in Schwelm steht das Philipp-Nicolai-Haus. „Dort wurde das Corona-Virus bei 20 Bewohnern und 16 Mitarbeitern gefunden“, heißt es in einer Mitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises. Ausgangspunkt dieses Ausbruches sei ein Fall in der Homborner Werkstatt gewesen. Da in dieser Einrichtung von Bethel-Regional auch Menschen aus Städten außerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises (vor allem aus Hagen) arbeiten, hat das Gesundheitsamt zuständige benachbarte Behörden informiert. Die Werkstatt ist bis auf weiteres geschlossen.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es seit März 2020 7763 bestätigte Corona-Fälle. Von diesen sind aktuell 857 infiziert, 6672 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 65 gestiegen.

Inzidenz im EN-Kreis leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 98,42 (Vortag 97,80).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 59 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Sieben von ihnen werden intensivmedizinisch betreut und beatmet.

34 Corona-Fälle in Breckerfeld

Die aktuell 857 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (34), Ennepetal (44), Gevelsberg (70), Hattingen (129), Herdecke (45), Schwelm (57), Sprockhövel (71), Wetter (31) und Witten (376).Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (154), Ennepetal (587), Gevelsberg (713), Hattingen (1.287), Herdecke (505), Schwelm (612), Sprockhövel (449), Wetter (432) und Witten (1.933).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1245 (Vortag 1118) Personen im Kreis.

234 Corona-Tote im Ennepe-Ruhr-Kreis

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um drei auf 234 gestiegen. Verstorben sind ein 86-jähriger Mann aus Herdecke und ein 78-jähriger Mann aus Witten sowie eine Bewohnerin des AWO Seniorenzentrums Witten-Annen im Altern von 77 Jahren. Die insgesamt 234 Todesfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (6), Ennepetal (10), Gevelsberg (18), Hattingen (54), Herdecke (32), Schwelm (20), Sprockhövel (15), Wetter (6) und Witten (73).