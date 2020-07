Die Kita „Am Gosekolk“ in Haspe wird bis Ende kommender Woche geschlossen.

Corona Corona: Kita in Hagen-Haspe für eine Woche dicht

Hagen-Haspe. Zwei neue Corona-Fälle in Hagen: Diesmal sind Geschwisterkinder infiziert. Die Kita „Am Gosekolk“ wird bis Ende kommender Woche geschlossen.

An der Grundschule Geweke an der Hammerstraße und an der Kindertagesstätte „Am Gosekolk“ im Hasper Park sind insgesamt zwei Coronafälle aufgetreten. Bei den beiden Infizierten handelt es sich um Geschwister.

Die Kontaktpersonen der Kategorie eins, enge Kontakte, wurden vom Gesundheitsamt der Stadt Hagen ermittelt. An der Grundschule Geweke rund 25 und an der Kita „Am Gosekolk“ rund 85.

Häusliche Quarantäne angeordnet

Für die inzwischen getesteten Kontaktpersonen wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Eine zweite Testreihe in der kommenden Woche wird darüber entscheiden, ob eine Verlängerung der Quarantäne notwendig sein wird oder nicht. https://www.wr.de/staedte/hagen/corona-faelle-in-hagen-das-war-der-grund-fuer-den-anstieg-id229436040.html

Vorbeugend wird die Kita „Am Gosekolk“ bis Ende kommender Woche geschlossen.