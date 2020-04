Corona-Krise: Schwarz-Weiß Breckerfeld bittet um Spenden

Breckerfeld. Die Corona-Krise trifft auch den Sportverein Schwarz-Weiß Breckerfeld. Der Vorstand hat eine Spendenaktion gestartet.

Das genaue Ausmaß schon jetzt abzusehen, fällt dem Vorstand schwer. „Fakt aber ist – auch uns trifft die Corona-Krise mit voller Wucht“, sagt Marvin Tholen, Vorsitzender von Schwarz-Weiß Breckerfeld. Und dabei hat er nicht unmittelbar die Tabellen-Konstellation der ersten Mannschaft im Auge, die als Zweiter bei besserem direkten Vergleich durchaus noch Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga hat. Was Tholen und seinem Vorstandsteam besonders umtreibt, ist die wirtschaftliche Situation: Einnahmen im hohen vierstelligen Bereich werden wegbrechen.

Einnahmen, mit denen der Verein fest kalkuliert hat und die er vor allem braucht, um den laufenden Betrieb der Sport- und Freizeitanlage, die Schwarz-Weiß und der der TuS über eine gemeinnützige GmbH gemeinsam stemmen, zu gewährleisten. Deshalb hat Schwarz-Weiß jetzt zu einer Spendenaktion aufgerufen.

Veranstaltungen fallen aus

Breckerfelder Kirmes, das Aufstellen des Maibaums und der vereinseigene Hanse-Cup werden 2020 nicht stattfinden. „All diese Veranstaltungen haben in den letzten Jahren Geld in unsere Kasse gespült“, sagt Tholen. Auf der Kirmes hat der Förderverein für die Sport- und Freizeitanlage in jedem Jahr einen Getränkestand betrieben, auch vom Verkauf von Speisen und Getränken bei der kleinen Feier am Maibaum hat Schwarz-Weiß profitiert. „Und der Überschuss beim Hansecup ist komplett in unsere Jugendkasse geflossen.“

Mit einem zweiseitigen Brief hat sich der Vorstand jetzt an Mitglieder, Förderer und die die Öffentlichkeit gewandt. Darin geht es aber nicht allein um mögliche Spenden. „Wir glauben fest daran, dass unsere Vereinskultur nach den derzeitigen Beschränkungen einen Aufschwung erfahren wird“, richten Tholen und sein Team den Blick auch optimistisch nach vorn.

Fortsetzung des Trainingsbetriebs steht in den Sternen

Völlig offen ist derweil, wann es wieder einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb geben kann. „Da sind wir natürlich von Entscheidungen abhängig, die auf ganz anderer Ebene gefällt werden“, sagt Marvin Tholen und verweist unter anderem auf eine Abfrage des Fußball- und Leichtathletikverbandes bei den Vereinen. „Ich denke, dass da dieser Tage zumindest für die laufende Saison eine Entscheidung fällt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der Spielbetrieb vor dem Sommer noch einmal aufgenommen wird.“

Fraglich sei, ob dann der aktuelle Tabellenstand zähle oder es nach der Tabelle nach der Hinrunde geht. Für die erste Mannschaft von Schwarz-Weiß würde das aber keinen Unterschied machen. In beiden Wertungen liegt Schwarz-Weiß in der Kreisliga A auf Rang zwei.

Wer Schwarz-Weiß Breckerfeld unterstützten möchte: IBAN DE19 4545 1060 0008 0515 18, Stichwort: Corona-Support (sowie Vor- und Nachname). Spendenquittungen können ausgestellt werden.