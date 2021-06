Corona-Lockerungen ab Montag: Hagen erreicht Inzidenzstufe 1

Hagen. Die Inzidenz liegt seit fünf Tagen in Folge unter 35: Ab Montag greifen damit weitere Lockerungen in Hagen. Die Übersicht.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 29,1 liegt Hagen am Samstag den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 35. Somit gelten ab Montag, 21. Juni, neue Lockerungen (wir berichteten). Eine Übersicht.

Kontaktbeschränkungen

Die Inzidenzstufe 1 sieht vor, dass Personen aus bis zu fünf Hausständen ohne Personenbegrenzung zusammentreffen dürfen. Immunisierte Personen aus weiteren Hausständen dürfen darüber hinaus teilnehmen. Unabhängig von der Anzahl der Hausstände sind Treffen in Hagen von bis zu 100 Personen gestattet, wenn alle Anwesenden über einen Negativtestnachweis verfügen.

Maskenpflicht aufgehoben

In Städten der Inzidenzstufe 1 gilt die Maskenpflicht im Freien nur noch in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern. Außerdem muss bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als 1.000 teilnehmenden Personen eine Maske getragen werden, wenn sich die Personen nicht an einem festen Sitz- oder Stehplatz befinden. Die Verpflichtungen zum Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen bleiben unberührt.

Gastronomie

Gastronomische Einrichtungen dürfen den Innenbereich auch ohne Negativtestnachweis öffnen, wobei den Gästen ein Sitzplatz und an Theken oder Stehtischen ein Stehplatz zugewiesen werden und die einfache Rückverfolgbarkeit sichergestellt sein muss.

Freizeit

Der Besuch von Freibädern sowie anderen Outdoor-Einrichtungen wie Minigolfanlagen ist ohne Negativtest erlaubt. Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen dürfen ihren Außenbereich für bis zu 100 Personen öffnen (mit Test). Der Betrieb von Spielbanken darf für Besucher unter Einhaltung der Vorschriften zum Mindestabstand ohne Negativtestnachweis stattfinden.

Veranstaltungen

Private Veranstaltungen - ohne den Charakter einer Party oder Feier - sind mit bis zu 250 Gästen im Freien und bis zu 100 Gästen in Innenräumen, jeweils mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit, möglich. Dabei entfällt die Maskenpflicht im Außenbereich auch an Tischen im Innenbereich. Partys und vergleichbare Feiern sind ohne Einhaltung des Mindestabstands und ohne Maskenpflicht mit bis zu 100 Gästen im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen, jeweils mit Test möglich.

Kultureinrichtungen

Kultureinrichtungen können unter Beachtung der übrigen Maßnahmen auch ohne Terminbuchung stattfinden, Führungen in Kultureinrichtungen sind mit Gruppen von bis zu 20 Personen und einfacher Rückverfolgbarkeit gestattet. Veranstaltungen sind unter bestimmten Auflagen auch mit bis zu 1.000 Zuschauern oder mehr - jedoch höchstens aber mit einem Drittel der regulären Zuschauerkapazität - möglich.

Sport drinnen und draußen

Turn- und Sporthallen in Hagen können wieder genutzt werden. Auch die Nutzung von Umkleide und Duschen ist unter Abstandswahrung möglich. In der Inzidenzstufe 1 ist die Ausübung von Sport mit bis zu 100 Personen möglich. Auch der Kontaktsport im Freien und in Hallen mit einfacher Rückverfolgbarkeit ist gestattet. In geschlossenen Räumen darf wieder hochintensives Ausdauertraining (insbesondere Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining) mit bis zu 15 Personen stattfinden mit Test und Mindestabstand, wenn die Räume vollständig durchlüftet oder mit viruzid wirkenden Luftfiltern ausgestattet sind.

