Bei McDonald’s in Vorhalle geht es nach einem Corona-Zwischenfall am Freitag wieder los.

Vorhalle. Das Vorhaller Fast-Food-Restaurant von McDonald’s ist nach einem Corona-Fall desinfiziert worden.

Die McDonald’s-Filiale in Vorhalle, die aufgrund einer Corona-Infektion in der Belegschaft geschlossen und im Anschluss desinfiziert werden musste, nimmt am Freitag wieder den Betrieb auf. Das Restaurant ist täglich von 7 Uhr bis Mitternacht geöffnet, der Drive-In-Schalter sogar bis 2 Uhr bzw. am Wochenende bis 4 Uhr.