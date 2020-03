Hohenlimburg. Am Wochenende stehen mehrere Events im Werkhof Hohenlimburg an. Wegen Corona-Vorsorge zieht die Theatergruppe „Mummpitz“ ihre Auftritte zurück

„Mummpitz“ ist bekannt für turbulente Boulevardkomödien und auch in diesem Jahr hat sich das nicht geändert. Für diesen Samstag hatte die Laien-Schauspielgruppe im Kulturzentrum Werkhof die Premiere ihrer neuen Verwechslungskomödie „Und alles auf Krankenschein“ von Ray Cooney geplant. Die neue Komödie soll Spaß machen und unterhalten. Nun steht jedoch fest: Das Stück wird nicht aufgeführt.

Auf eine erste Anfrage dieser Zeitung am Mittag hieß es zunächst, die Premiere am Wochenende finde wie geplant statt. Am Abend traf sich die Gruppe dann jedoch erneut und besprach die aktuelle Sachlage. Ergebnis: Die Aufführung der Komödie wird auf unbestimmte Zeit verschoben. „Es handelt sich um eine Veranstaltung rein aus Spaß an der Freude“, so Frank Schmidt, Mitglied der Laien-Schauspieltruppe.

Proben nicht umsonst

„Aber in welcher Atmosphäre fände dieses Stück denn statt?“, sagt Schmidt weiter und verweist auf Schutzmaßnahmen, die die Gruppe mit Blick auf die Corona-Prävention im Werkhof getroffen hätte, wie etwa mehr Platz zwischen den einzelnen Stühlen. „Kommt in so einer Atmosphäre noch Theaterfreude auf?“, fragt Schmidt, „Ich denke nicht. Die Gesundheit hat Vorrang.“

Der Vorverkauf für die Vorführung der beliebten Theatergruppe läuft allerdings schon lange. Was passiert mit denjenigen, die schon eine Karte gekauft haben? „Es wird niemand auf seinem Geld sitzen bleiben“, versichert Schmidt. Nach aktuellem Stand werden alle vier geplanten Vorführungen, an diesem und dem nächsten Wochenende, nicht stattfinden und auf unbestimmte Zeit verschoben. „Es wird aber auf jeden Fall irgendwann wiederholt“, sollen die gut seit einem halben Jahr laufenden regelmäßigen Proben nicht umsonst gewesen sein.

Ebenfalls für dieses Wochenende, genauer für Freitagabend, war zudem ein Metal-Konzert im Werkhof geplant, unter anderem mit „Null Positiv“, einer bekannten Band der Szene, die mit zwei eigenen Tänzerinnen anrückt. Stand jetzt wird dieses Konzert stattfinden. „Wir ziehen unser Programm durch“, sagt Norbert Höhne vom Werkhof-Team, „halten uns dabei aber natürlich an die Vorgaben des Gesundheitsamtes.“

Mit der Absage reiht sich die Theatergruppe Mumpitz in diesen Tagen ein in eine Vielzahl von Veranstaltungen, die vorsorglich abgesagt wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Politische Grundlage

Politische Grundlage ist der NRW- oder Corona-Erlass der Landesregierung, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zurzeit nicht stattfinden dürfen. Bei Veranstaltungen unter 1000 Besuchern ist dagegen laut Erlass je eine „individuelle Einschätzung“ erforderlich. Ein Besuch im Werkhof, wo im Höchstfall nicht mehr als ein paar hundert Gäste zusammen kommen, ist dabei laut Stadt nicht grundsätzlich bedenklich.

„Solange der Betrieb in Schulen und Kitas läuft, werden solche kleineren Veranstaltungen vom Gesundheitsamt sicher nicht beanstandet“, sagt Clara Berwe, Sprecherin der Stadt Hagen. Stand jetzt liegt die Entscheidung bei Events unter 1000 Gästen beim Veranstalter. Als Entscheidungshilfe hat die Stadt für Donnerstag eine Checkliste angekündigt. Wie eng sind die Raumverhältnisse? Wie viele Menschen kommen zusammen? Handelt es sich bei den Gästen vornehmlich um Risikogruppen für eine Infektion? Fragen wie diese sollen den Veranstaltern helfen, das Risiko einschätzen zu können. Die Stadtverwaltung will außerdem zeitnah einen Ansprechpartner für Fragen rund um den Umgang mit Veranstaltungen abstellen.