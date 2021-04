Corona: Polizei löst in Hagen Trauerfeier einer Familie auf

Altenhagen. Die Polizei in Hagen hat die Trauerfeier einer Großfamilie aufgelöst. Es wurden zahlreiche Corona-Verstöße geahndet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Hagener Polizei eine Trauerfeier in einem Mehrfamilienhaus in der Altenhagener Straße wegen zahlreicher Corona-Verstöße aufgelöst. Die Beamten sind gegen 1.30 Uhr durch einen anonymen Hinweisgeber auf die Feier aufmerksam geworden. In dem Haus befanden sich rund 30 Personen einer Großfamilie, die in Teilen außerhalb von Hagen wohnen. Die teilweise alkoholisierten Personen gaben an, dass es in der Familie einen Sterbefall gibt und man nun eine Trauerfeier durchführe. Die Polizeibeamten fertigten zahlreiche Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung und beendeten die Feier.