Corona in Hagen Corona-Schnelltest jetzt auch in Hagener Apotheke

Hagen Nach einer Terminvereinbarung kann man sich in der Rathaus-Apotheke Hagen mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen. Alle Infos.

Erst am Montag wurde die rechtliche Einschätzung bekannt gegeben, dass Schnelltests nun auch in Apotheken erlaubt sind. So kurzfristig ist aber völlig klar, dass nicht alle Apotheken das auch umsetzen können, zumal man entsprechende, abgetrennte Räumlichkeiten und entsprechend geschultes - und zusätzliches - Personal braucht.

Trotz der besonderen Anforderungen will die Rathaus-Apotheke bei dem Vorhaben mitziehen. „Wir sehen eine Ausweitung der Testkapazitäten (auch von Schnelltests) als wichtig und sinnvoll an, um die Ausbreitung des Virus möglicherweise weiter einzudämmen", sagt Dr. Christian Fehske dazu und betont im gleichen Zug: „Wir wollen explizit kein zusätzliches Testzentrum sein oder werden, sondern sind im Kern der Sache weiterhin eine Apotheke."

Und die habe bereits mit der Abgabe und Beratung von Medikamenten und neuerdings auch kostenfreien FFP2-Masken schon alle Hände voll zu tun. Für Christian Fehske kein Grund, die Herausforderung nicht anzugehen: "Diese Zeit erfordert, dass alle zusammenhalten. Wir sind froh, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können." Seit Mittwoch werden daher Schnelltests in einem Raum über der Rathaus-Apotheke angeboten. Die Hintergründe.

Terminbuchung erforderlich

Zunächst einmal für den Test erforderlich ist, dass die Hagener online einen Termin buchen. Das ist über die Homepage der Rathaus-Apotheke möglich unter: fehske.de/coronatest. "Für den 24. Dezember sind wir bereits ausgebucht. Wir wollen aber auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr Angebote machen, da dort die meisten Hausarztpraxen geschlossen sind", erklärt Fehske den Hintergrund.

Mit dem Corona-Schnelltest lasse sich rasch (innerhalb von 15 bis 30 Minuten) ein Hinweis auf eine sonst unerkannte Sars-CoV-2-Infektion feststellen. Gerade jetzt vor Weihnachten steige die Nachfrage, weil viele eine Infektion vor dem Besuch ihrer Liebsten ausschließen wollen. "Wir weisen in jedem Gespräch aber auch explizit darauf hin, dass es keine hundertprozentige Sicherheit mit dem Schnelltest gibt. Das ist uns ganz wichtig", betont Fehske, dass seine Mitarbeiter sich ausreichend Zeit für die Kunden nehmen.

Testungen im 15-Minuten-Takt



Die Rathaus-Apotheke hat für die Durchführung der Schnelltests inzwischen sechs fachlich durch einen Arzt theoretisch und praktisch eingewiesene Mitarbeiter, die sich ausschließlich um die Schnelltests kümmern. "Wir haben das alles innerhalb von 36 Stunden auf die Beine gestellt", betont Fehske den hohen Aufwand, der dahinter steckt. Im 15-Minuten-Takt werden die Tests in den ungenutzten Kosmetik-Behandlungsräumen im 1.OG über der Apotheke durchgeführt. Zwischen jedem Termin müssen die Mitarbeiter die Schutzausrüstung wechseln und desinfizieren.

"Sie machen das aber gerne. Wir machen das gerne. Weil wir helfen wollen", betont der Apotheker. Und dabei soll es nicht bleiben. Das nächste Ziel: eine Unterstützung für die Testung von Pflegepersonal anzubieten. "

In den Seniorenheimen ist die Belastung enorm hoch. Wir sind gerade dabei, zu klären, wie wir dort helfen können." Nachdem die Mitarbeiter nun fachlich geschult seien, sei das generell möglich. Allerdings müssen die Details noch abgestimmt werden, bevor das Team dann auch zu den Pflegeeinrichtungen ausrücken kann, um dort die Schnelltests beim Personal durchzuführen.​

Die Stadt Hagen hatte zusätzlich dazu vor wenigen Tagen eine Information herausgegeben, wo sich die Hagener über die Feiertage und zwischen Heiligabend und Neujahr noch testen lassen können.

Auch das Hagener Capitol bietet an verschiedenen Tage die Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen.