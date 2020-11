Corona: Schule in Hagen diskutiert Essverbot in Pausen

Hagen. Eine Schule in Hagen denkt darüber nach, ob das Essen und Trinken in den 5-Minuten-Pausen eingeschränkt werden soll.

Am Hildegardis-Gymnasium in Hagen werden weiterhin alle Schüler der Jahrgangsstufe 10 aus der Distanz unterrichtet. Bis zum Freitag lagen Schulleiter Michael König noch keine Ergebnisse der Reihentestung vor, die angeordnet worden war, nachdem das Virus bei einem Schüler der Stufe nachgewiesen worden war: „Ich warte auf eine Mitteilung des Gesundheitsamtes, dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Über das Infektionsgeschehen an der Schule machen sich durchaus auch junge Erwachsene Gedanken; nicht alle sind von jener Gleichgültig- und Sorglosigkeit befallen, die dieser Altersgruppe bisweilen nachgesagt wird. „Im Unterricht und im Schulgebäude wird die Maskenpflicht ja auch größtenteils eingehalten“, berichtet Jason Christopher Heinrichsmeier (19), der 2021 sein Abitur an der Hilde ablegen will: „Aber sobald sie das Schulgelände verlassen, missachten manche Mitschüler die Abstandsregel und nehmen die Maske ab.“

Weitere Maßnahmen ins Auge gefasst

Auch dass in den Fünf-Minuten-Pausen in der Schule gegessen und getrunken werden dürfe, könne die Ausbreitung des Virus beschleunigen: „Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt Heinrichsmeier: „Das Gesundheitsamt müsste meiner Auffassung nach stärkere Maßnahmen zur Isolierung von Stufen und Klassen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.“

Tatsächlich hat Schulleiter König bereits weitergehende Konsequenzen ins Auge gefasst: „Was das Essen und Trinken in geschlossenen Räumen angeht, müssen wir nachbessern. Ich bastle derzeit an einer Lösung.“

Corona macht eben derzeit sogar die Nahrungsmittelzufuhr zum Problem. . .