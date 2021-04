Corona: So startet Hagen in die Ausgangssperre

Auch am Hasper Kreisel ist es ruhig: Hagen startet am ersten Abend entspannt in die Ausgangssperre.

Hagen. Eine Ausgangssperre in Hagen gilt wegen der hohen Corona-Inzidenz erstmals in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. So verläuft der Start.

Hagen hat am Dienstagabend einen ruhigen Start in die Ausgangssperre Hagen erlebt. So lautet ein erstes Fazit von Stadt und Polizei.

Das Ordnungsamt hatte zunächst den Bereich rund um den Hagener Hauptbahnhof und Teile der Innenstadt kontrolliert, im Anschluss am Hasper Kreisel nach dem Rechten gesehen. „Insgesamt war die Lage entspannt“, so Martin Echterling, stellvertretender Leiter der Behörde. „wir haben ein paar aufklärende Gespräche geführt, einige, die wir angesprochen haben, waren mit einer Bescheinigung ihres Arbeitgebers unterwegs.“

Polizei Hagen: Keine besonderen Vorkommnisse

Auch die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse. Die Ausgangssperre gilt zunächst bis zum 18. April zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr am Morgen im gesamten Stadtgebiet.

