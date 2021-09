Eine OP-Maske liegt auf dem Wehr am Hengsteysee in Hagen. Die Stadt hat immer noch eine hohe Inzidenz.

Pandemie Corona: Stadt Hagen jetzt auf Platz 4 in Inzidenz-Rangliste

Hagen. Nur in drei Kommunen unseres Bundeslandes liegt die Corona-Inzidenz höher als in Hagen. Am Donnerstag gab es zahlreiche Neuinfizierte.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist in Hagen eine weitere Person verstorben, ein 81-jähriger Mann. Insgesamt weisen nach Mitteilung der Stadtverwaltung aktuell 456 Hagener ein positives Testergebnis auf, 13.459 Personen sind bereits wieder genesen. Am Donnerstag wurden 57 Neuinfizierte gemeldet, so viele wie seit dem 11. September (63) nicht mehr.

Die Zahl der Corona-Toten in Hagen hat sich damit auf 332 erhöht, wobei 213 Menschen direkt an den Folgen der Infektion verstarben, die weiteren 119 Toten waren zwar infiziert, doch lag eine andere Todesursache vor.

Die Inzidenzen der Nachbarkommunen

In Nordrhein-Westfalen hat die Stadt Hagen mit einer Inzidenz von jetzt 114,5 den vierten Platz erklommen. Nur im Landkreis Lippe (168,6), im Landkreis Minden-Lübbecke (132,1) und in Leverkusen (114,7) liegt die Inzidenz noch höher.

Für die Hagener Nachbarstädte und Nachbarkreise meldete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch folgende Werte: Märkischer Kreis 69,0, Stadt Dortmund 67,0, Ennepe-Ruhr-Kreis (mit Breckerfeld) 53,2 und Kreis Unna (mit Schwerte) 47,8. All diese Kommunen weisen also einen niedrigeren Wert auf als die Stadt Hagen.

Den besten Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen wies am Donnerstag der Landkreis Kleve mit 24,6 auf.

Bremerhaven mit höchster Inzidenz

In der deutschlandweiten Inzidenz-Rangliste belegt Hagen mit dem Wert von 114,5 übrigens den 27. Platz. An der Spitze liegen Bremerhaven (221,0), Traunstein (196,6), Pforzheim (185,7), Landkreis Rosenheim (179,2), Lippe (168,6), Neustadt an der Weinstraße (159,5) und der Landkreis Berchtesgadener Land (152,4). Im Landkreis Tirschenreuth/Oberpfalz liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 9,8.

Der Reproduktionswert R, der beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt, liegt in Hagen derzeit bei 0,85. Die Hagener können sich also Hoffnungen auf eine abnehmende Zahl an Infektionen machen, denn wenn sich R unter 1 befindet, dann sinkt die Anzahl täglicher Neuinfektionen. Bei SARS-CoV-2 ist es das Ziel, die Reproduktionszahl stabil bei unter 1 zu halten.

