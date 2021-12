Corona: Stadt Hagen meldet fast 28.000 Booster-Impfungen

Hagen. Die Stadt Hagen hat mit ihrer mobilen Einheit bereits 28.000 Booster-Impfungen gegen Corona durchgeführt. Das Impfzentrum schließt einige Tage.

33.052 Corona-Schutzimpfungen, davon 3333 Erst-, 1730 Zweit- und 27.989 Booster-Impfungen hat die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) der Stadt Hagen bei den mobilen Impfaktionen durchgeführt. Allein am vergangenen Samstag wurden im Impfzentrum in der Stadthalle innerhalb von acht Stunden 2488 Menschen geimpft.

Die Koordinierende Impfeinheit arbeitet täglich daran, die Abläufe zu optimieren, um noch mehr Menschen impfen zu können.

Impfzentrum einige Tage geschlossen

Bis einschließlich Mittwoch, 8. Dezember, bleibt das Impfzentrum aufgrund von anderweitigen Belegungen in der Stadthalle geschlossen. Das mobile Impfzelt auf dem Weihnachtsmarkt ist aber täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 9. Dezember, wird auch das Impfzentrum mindestens sieben Tage am Stück täglich von 10 bis 18 Uhr öffnen.

Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Gesundheitsamtes Hagen, weist darauf hin, dass Corona-Schutzimpfungen auch bei der Fallermittlung und der Kontaktpersonennachverfolgung helfen: „Die Impfungen sind ein sehr wichtiges Mittel in der Pandemiebekämpfung, daher sollten alle Hagenerinnen und Hagener das Impfangebot für Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen nutzen.“

Kraftakt beim Abarbeiten der Neuinfektionen

Wie in der vergangenen Woche berichtet, konnte das Gesundheitsamt aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen die Meldeeingänge nicht mehr zeitnah aufarbeiten. „Wir haben uns am Wochenende in einem Kraftakt von fast 700 aufgelaufenen Meldungen heruntergearbeitet und sind jetzt wieder auf dem tagesaktuellen Stand“, so Dr. Scholten.

Die Meldungen lägen in der Abarbeitungskette nun einen Schritt weiter, aber mit Hilfe der neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen sowie den Helfern der Bundeswehr hoffe sie, dass die Stadt auch dort zeitnah hinterher komme“, so Antje Funke, Leiterin der Abteilung für Hygiene und Infektionsschutz beim Gesundheitsamt der Stadt Hagen: „Infolge der taggenau bearbeiteten Meldungen ist die heutige 7-Tage-Inzidenz von 347,7 wieder korrekt.“

Keine Prognose zur vierten Welle

Wie lange die vierte Welle in Hagen anhalten wird, dazu vermag die Stadt keine Prognose zu treffen. Aus der Infektionsstatistik geht jedoch hervor, dass sich die meisten Menschen im privaten Umfeld anstecken. Dagegen stellt sich die Situationen in den Altenheimen erfreulicherweise recht entspannt dar.

In Hagen stehen zurzeit Biontech, Moderna und Johnson&Johnson zur Verfügung, doch wurden die Bestellmengen von Biontech nach Angaben der Stadtverwaltung massiv gekürzt, so dass dieser Impfstoff vermutlich nicht mehr für alle notwendigen Impfungen in dieser Woche ausreichen wird.

Einen nicht unerheblichen Vorteil der Impfungen bietet die Tatsache, dass geimpfte Personen sich zum einen seltener infizieren und zum anderen für vollständig immunisierte Personen ohne Krankheitssymptome nur eine fünftägige Quarantäne besteht. „Das bedeutet für uns als Gesundheitsamt einen deutlich kleineren Arbeitsaufwand und mehr Personalkapazitäten für die Fallermittlung und die Kontaktpersonennachverfolgung“, so Antje Funke.

