Corona: Techniker der Mark-E bei Störungen erreichbar

Bei technischen Störungen stehen die Techniker des Versorgers Mark-E in Hagen auch in der Pandemie und während der Feiertage bereit.

Hagen. Trotz Corona und Weihnachten – der Störungsdienst des Versorgers Mark-E bleibt für die Kunden in Hagen weiter erreichbar.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Corona-Lage und der anstehenden Weihnachtsferien geben der Hagener Energiedienstleister Mark-E und die Netzgesellschaft Enervie Vernetzt für Hagen einen Überblick über die wesentlichen Öffnungszeiten und Bereitschaftsdienste zwischen den Feiertagen.

Ziel seitens der Unternehmen ist es, alle vermeidbaren Kontakte zu unterlassen. Im Störungsfall sind die Techniker für die Kunden aber jederzeit erreichbar, versichern die beiden Firmen.

Kontakt zur Mark-E über das Onlinecenter

Kunden der Mark-E können insbesondere im Online-Center unter www.mark-e.de schnell und unkompliziert ihre Anliegen klären. Aber auch die E-Mail Adresse privatkunden@mark-e.de kann zur Kontaktaufnahme genutzt werden. Das Servicecenter ist über die kostenfreie Hotline 0800-123 1000 wochentags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Lediglich Heiligabend, Silvester und an den Feiertagen (25./26. Dezember und 1. Januar) besteht kein telefonischer Service.

Wegen der anhaltenden Corona-Situation sollen persönliche Kontakte möglichst vermieden werden. Die Foren in Hagen bleiben in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Ein persönlicher Vor-Ort-Termin in Hagen kann in Ausnahmefällen über die oben genannten Kontakte telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

Hotlines für Störungen geschaltet

Wie an allen anderen Tagen im Jahr ist auch während der Weihnachtsferien der Entstörungsdienst der Enervie Vernetzt GmbH zur Beseitigung von Störungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Fernwärme rund um die Uhr erreichbar: über die Störungs-Hotline Strom (0800-1239911), die Störungs-Hotline Gas (0800-1239922), die Störungs-Hotline Wasser (0800-1239933 und die Störungs-Hotline Fernwärme (0800-2121200).

Alle Service-Hotlines und weitere Informationen finden Kunden im Internet unter www.enervie-vernetzt.de. Zudem bietet Enervie Vernetzt auf seiner Website über das Portal „störungsauskunft.de“ einen weiteren, digitalen Service an: Kunden können hier Informationen zu Strom-Versorgungsunterbrechungen unkompliziert online abrufen und mit anderen Nutzern teilen.

