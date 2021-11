Corona-Tests vertauscht: Kita in Hagen erst zu und dann auf

Hagen. Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kita Spatzennest in Hagen-Helfe gingen wegen Corona durch ein Wechselbad der Gefühle.

Kindergarten auf, Kindergarten zu, Kindergarten wieder auf – das Coronavirus hielt Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Tagesstätte Spatzennest am Eschenweg in Hagen-Helfe ganz schön in Atem. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte fast die halbe Einrichtung infiziert sein, doch dann stellte sich heraus, dass einem Labor ein peinlicher Fehler unterlaufen war.

Mitte November wurden zwei Erzieherinnen und ein Kind aus der Tagesstätte positiv auf Corona getestet. Das Hagener Gesundheitsamt reagierte und schickte die betroffenen Gruppen in Quarantäne. Daraufhin ließen einige Eltern ihre Kinder beim Hausarzt abstreichen, wobei zwei weitere positive Fälle herauskamen.

Zudem entschloss sich das Gesundheitsamt zu einer Reihentestung in der Kita. Ergebnis: 13 weitere Kinder hatten sich angesteckt. Diesmal ließ die städtische Behörde den gesamten Kindergarten schließen.

Zahlreiche Tests im Labor vertauscht

„Einige Befunde passten allerdings nichts ins Bild, weshalb unser Gesundheitsamt das Labor um eine Überprüfung der Tests bat“, berichtet Michael Kaub, Sprecher der Stadt Hagen. Und tatsächlich: Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass durch einen Fehler im Labor zahlreiche Tests vertauscht worden waren, von den 13 positiven Testungen waren in Wirklichkeit zwölf negativ.

Da die infizierten Kinder und Erzieherinnen die Kita zudem schon längere Zeit nicht mehr besucht hatten, durfte das Spatzennest seine Tore nach einer Woche wieder öffnen. Von einer weiteren Reihentestung sah das Gesundheitsamt ab.

Gesundheitsamt darf Maßnahmen verschärfen

Trotzdem hat das Hin und Her um positive und negative Testungen die Eltern stark verunsichert. Vorbei die Zeiten, in denen Kindergärten schon wegen eines Corona-Verdachtsfalls wochenlang geschlossen wurden. Die Politik ist umgeschwenkt, in nordrhein-westfälischen Kindergärten ist in der Regel nur noch für infizierte Personen eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen. Alle anderen Kinder und Beschäftigten und Kindertagespflegepersonen müssen nicht in Quarantäne.

In Ausnahmefällen dürfen die örtlichen Gesundheitsämter die Maßnahmen verschärfen. Im Helfer Spatzennest war das „diffuse Ausbruchsgeschehen“ mit den – wie sich allerdings erst später herausstellte – vielen falschpositiven Tests der Grund dafür, dass die Einrichtung eine Woche lang geschlossen wurde.

+ + + Lesen Sie auch: Auf welche Corona-Rahmenbedingungen sich die Hagener einstellen müssen

Derzeit sind an fünf Kindertagesstätten in Hagen Kinder und/oder Erzieherinnen mit Corona infiziert, keine der Einrichtungen ist jedoch geschlossen. „Die Kitas werden durch das Gesundheitsamt besonders beobachtet“, so Stadtsprecher Kaub.

109 Corona-Fälle in Hagener Schulen

Auch die Schulen hat das Gesundheitsamt natürlich im Auge, zurzeit gibt es an den rund 70 Lehranstalten in Hagen 109 positive Fälle. An den Grund- und Förderschulen werden im Rahmen von Pooltests alle Kinder mehrmals pro Woche auf Corona getestet, an den weiterführenden Schulen sind wöchentlich drei Corona-Selbsttests vorgesehen. „Geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen an den Testungen nicht teilnehmen“, sagt Kaub.

Im Falle eines positiven Tests, so hat es die Landesregierung festgelegt, muss die Quarantäneanordnung auf die direkten Sitznachbarn des infizierten Schülers beschränkt werden. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung auch als Sitznachbarn ausgenommen.

Im übrigen sieht das Gesundheitsamt der Stadt Hagen die Schulen und Kitas nicht als Pandemietreiber. Die Situation wäre deutlich entspannter, heißt es aus dem Rathaus, wenn die Erwachsenen in größerem Umfang die Impfungen in Anspruch genommen hätten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen