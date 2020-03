Corona: Theater Hagen macht die Große Bühne dicht

Das Theater Hagen reagiert auf den NRW-Erlass und sagt bis einschließlich 18. April (Ende der Osterferien) sämtliche Vorstellungen, zu denen mehrere Hundert Zuschauer erwartet werden, ab. Auch die Premiere der Rock-Punk-Theater-Patry „Wenn die Nacht am tiefsten (...ist der Tag am nächsten) am Samstag, 14. März, findet nicht statt.

„Für uns ist es eine absolute Katastrophe, dass wir für mehr als sechs Wochen nicht vor großem Publikum spielen dürfen“, sagt Francis Hüsers, Intendant des Theaters. Damit reagiere man allerdings auf die dringende Empfehlung des Krisenstabes der Stadt Hagen. „Alle unserer 250 Mitarbeiter sind direkt oder indirekt betroffen“, sagt Hüsers.

Alle Vorstellungen, Veranstaltungen und Konzerte im Großen Haus (inklusive Theatercafé) sowie in der Stadthalle finden nicht statt. Vorstellungen und Veranstaltungen im jungen Theater Lutz sowie die Kammerkonzerte im Auditorium im Kunstquartier finden jedoch bis auf weiteres statt.

Das Theater Hagen informiert tagesaktuell unter www.theaterhagen.de über sein Programm.