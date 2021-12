Corona: Weitere Omikron-Verdachtsfälle in Hagen aufgetaucht

Hagen. Das Gesundheitsamt in Hagen geht davon aus, dass die Omikron-Variante des Corona-Virus weiter verbreitet ist, als die Zahlen es widerspiegeln.

In Hagen sind vier weitere Verdachtsfälle auf die Omikron-Variante des Corona-Virus aufgetaucht. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Damit gibt es jetzt fünf Verdachtsfälle. Bestätigt ist noch keiner, denn die entsprechende Sequenzierung dauert zwei Wochen.

Allerdings hat sich der Verdacht auf Omikron durch einen variantenspezifisch durchgeführten PCR-Test ergeben, der eine hohe Fehlerfreiheit besitzt. Es sei davon auszugehen, dass die Sequenzierung den Verdacht bestätigen werde, sagte Michael Kaub, Sprecher der Stadtverwaltung in Hagen: „Die Zunahme an Fällen lässt den Rückschluss zu, dass die Variante bereits weiter verbreitet ist, als die Zahlen es aktuell widerspiegeln.“

Die fünf höchstwahrscheinlich mit Omikron infizierten Personen hätten sich in der Familie oder am Arbeitsplatz angesteckt. Nähere Auskünfte zu den Betroffenen könne die Stadt aufgrund des Datenschutzes nicht geben.

Lokale Ausbrüche in elf Pflegeeinrichtungen

Aber auch die Delta-Variante macht den Menschen und Behörden in Hagen weiterhin zu schaffen. Aktuell verfolgt das Gesundheitsamt lokale Ausbrüche in elf Pflegeeinrichtungen. Die städtische Kindertagesstätte Am Gosekolk in Haspe bleibt aufgrund vermehrter Infektionsfälle bis Weihnachten vorsorglich geschlossen. Zudem hat das Gesundheitsamt im Dezember bislang 330 Corona-Ermittlungen in Schulen durchgeführt (zum Vergleich: im September waren es 221 Schulermittlungen, im Oktober 160, im November 352).

Weitere Impftage für Kinder, wie es sie am vergangenen Wochenende im Impfzentrum gegeben hat, sind derzeit nicht geplant. Von Freitag bis Sonntag wurden in der Stadthalle 1771 Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft. Die entsprechenden Zweitimpfungen finden drei Wochen nach der Erstimpfung von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Januar, statt.

Öffnungstage des Impfzentrums in Hagen

Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass das Impfzentrum in der Stadthalle noch bis einschließlich Donnerstag, 23. Dezember, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Weitere Öffnungstage nach Weihnachten: Montag und Dienstag, 27. und 28. Dezember, sowie Sonntag bis Donnerstag, 2. bis 6. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Das Impfangebot auf dem Weihnachtsmarkt gilt bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr.

