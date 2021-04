Pandemie Corona: Höchster Inzidenzwert in Hagen seit Beginn der Krise

Hagen. 116 Neuinfizierte in Hagen – das Corona-Virus hält Hagen weiterhin im Bann. Ein weiterer Mensch ist verstorben, der Inzidenzwert liegt bei 294,1.

Der Inzidenzwert in Hagen hat den höchsten Stand seit Beginn der Corona-Krise erreicht. Er liegt nunmehr bei 294,1 (plus 10 gegenüber dem Vortag) und liegt damit nur noch wenige Punkte von der 300er-Schwelle entfernt.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus ist in Hagen ein weiterer Mensch verstorben (geboren 1940). Somit sind 163 Hagener am Coronavirus verstorben, bei weiteren 109 Infizierten gab es eine andere Todesursache.

Insgesamt weisen aktuell 876 Hagener ein positives Testergebnis auf, das heißt, es kamen 116 Neuinfizierte hinzu. 8763 Personen sind bereits wieder genesen.