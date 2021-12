Florian Pfannenschmidt im „Litfaß“ in Hagen: Er hat die Kneipe am Dienstag eröffnet.

Gastronomie Corona zum Trotz: Kultkneipe „Litfaß“ in Hagen ist zurück

Altenhagen. Corona und allen Widrigkeiten zum Trotz: Florian Pfannenschmidt (21) eröffnet eine Sportsbar in Altenhagen. Wir haben ihn dort besucht.

Der Traum von einer eigenen Sportsbar war immer schon da. Und jetzt steht er da: Florian Pfannenschmidt, 21 Jahre alt. In seiner eigenen Kneipe mitten in Altenhagen: dem „Litfaß“.Sie liegt genau gegenüber des Wohnhauses, in dem er aufgewachsen ist. „Ich bin vorher leider selbst noch nie hier gewesen. Aber als ich mir das Litfaß dann angeschaut habe, passte einfach alles“, sagt Florian Pfannenschmidt.

Also hat er kurzfristig den Pachtvertrag unterschrieben. Die Selbstständigkeit ist genau sein Ding: Vorher hat er einen Kiosk im Hochschulviertel betrieben – durchaus erfolgreich, für mehr als zwei Jahre. Aber dann war da im Hinterkopf eben noch der Traum von einer eigenen Sportsbar in Hagen.

Die Kneipe „Litfaß“ befindet sich in der Friedensstraße 108. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Das war verrückt. Ich hatte immer viele Besucher an meinem Kiosk. Es hieß immer: Wer einmal kommt, der bleibt. Mindestens ein paar Stunden. Der Kiosk ist in gewisser Weise zum Treffpunkt geworden. Manchmal war so viel los, dass ich auch mal wen wegschicken musste“, sagt der 21-Jährige.

Jetzt gibt es genug Platz. Um genau zu sein: 146 Quadratmeter. Eigene Theke, ausreichend Sitzplätze, deutscher Kneipencharme, wobei natürlich auch eine Möglichkeit zum Dartspielen nicht fehlen darf.

Kneipen-Eröffnung in Hagen: Überzeugt trotz Corona-Regeln

Dass jemand mitten in der Pandemie eine Kneipe aufmacht, darf man wohl als durchaus ungewöhnlich bezeichnen. „Das ist mir auch klar“, sagt Florian Pfannenschmidt offen und zuckt mit den Schultern: „Aber die Gewissheit, dass etwas nach einer Neueröffnung gut läuft und die Leute dir den Laden einrennen, die hat man ja nie. Es kann gut sein, dass wir in ein paar Wochen coronabedingt wieder zumachen müssen. Aber dann ist das so. Ich bin überzeugt: Die Leute kommen zu 90 Prozent wegen den Leuten, die hinter dem Laden und dem Konzept stehen.“

Und mit Blick auf die Pandemie-Situation hätte er ohnehin damit gerechnet, die Kneipe frühestens im Frühjahr zum ersten Mal öffnen zu dürfen.

Florian Pfannenschmidt eröffnet die Sportsbar/Kneipe „Litfaß" in Hagen Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unterschrieben hat er trotzdem. Und dann ging alles doch schneller als gedacht: „Als die Konzession vorlag, haben wir uns richtig reingehängt, um so schnell wie möglich an den Start zu gehen.“

Geklappt hat es. Die ersten beiden Öffnungstage liegen bereits hinter dem frischgebackenen Kneipier. „Es lief echt gut, es waren viele Leute da, alles hat geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben“, resümiert der 21-Jährige zufrieden.

+++ Lesen Sie auch: Hagener Disco-Chef klagt - Schließung von Clubs und Discos ist rechtens +++

Für Altenhagen hat er sich übrigens ganz bewusst entschieden. „Ich bin hier großgeworden. Daher die Nähe zu Altenhagen. Hauptgrund war aber eigentlich, dass es hier sonst an Kneipen keine anderen Angebote gibt. Dadurch fehlte einfach was.“

Er betreibt die Kneipe für die Menschen im Viertel, ehemalige Stammgäste, aber natürlich auch aus der gesamten Stadt – jüngere wie ältere gleichermaßen: „Jeder ist hier willkommen.“

Litfaß in Hagen: Unterstützung vom Vorbesitzer

Unterstützung bei Fragen erhält er bis jetzt vom Vorbesitzer der Altenhagener Kneipe, der sie über viele, viele Jahre zu einer echten Instanz im Quartiert gemacht hat – „das ist wirklich super.“

Vor der Eröffnung mussten lediglich einige Schönheitsreparaturen durchgeführt werden: „Wir haben alles gestrichen, neue Tischplatten besorgt, die gesamte Bieranlage ausgetauscht“, zählt Florian Pfannenschmidt einige Arbeiten auf.

+++ Lesen Sie auch: Hagener Weihnachtsmarkt bleibt bis zum 30. Dezember geöffnet +++

Er ist überzeugt, dass das „Litfaß“ funktioniert. „Kneipen haben in der Krise unheimlich profitiert. Und die Leute, die das für sich wiederentdeckt haben, bleiben auch dabei“, ist er sicher.

Und sicher ist er auch, dass es genau die richtige Entscheidung war, die er in seinen jungen Jahren getroffen hat: „Mein Ziel ist es jetzt, mich hier mit meinem Laden zu etablieren. Die Arbeit macht Spaß und ich bin gespannt, wie es weitergeht.“

>>> Hintergrund: Die Öffnungszeiten

Das Litfaß befindet sich in der Friedensstraße 108 in Altenhagen. „Wir übertragen hier auch Fußball – haben ein Sky-Abo und ein DAZN-Abo, so Florian Pfannenschmidt. Auch im Litfaß gilt die 2G-Regelung. Also: Zutritt nur für Genesene und Geimpfte.

Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 10 bis Open End und sonntags von 13 bis 1 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen