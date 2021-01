Corona: Zweite Impfrunde für Hagener Seniorenheime startet

Hagen In zwei Hagener Einrichtungen steht bereits die zweite Corona-Impfung für Bewohner an. Mit den Impfungen liegt man aktuell im Zeitplan.

Fast vor genau drei Wochen wurden die ersten Impfspritzen in Hagen gesetzt: Im Seniorenzentrum in der Buschstraße in Helfe und im Seniorenzentrum am Theater in der Innenstadt steht deswegen am kommenden Sonntag, 17. Januar, bereits die zweite Corona-Impfung für die Bewohner an. Im ersten Lauf wurden in den beiden Einrichtungen 230 Hagener geimpft.

Die zweite Spritze mit dem Impfstoff wird nach drei Wochen fällig, um einen besseren Infektionsschutz zu gewährleisten. „Wir liegen gut im Zeitplan beim Impfen in den Heimen, die die höchste Priorität haben“, betont Dr. Michaela Kinzius, die ihren Mann Dr. Rolf Kinzius (ärztlicher Leiter des Impfzentrums) bei den mobilen Einsätzen im Stadtgebiet, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe koordiniert (KVWL) werden, unterstützt.

Impfzentrum soll im Februar an den Start gehen

Insgesamt steuert das Team 27 Senioreneinrichtungen in der Stadt an. „Wir hatten uns auf mehr Impfnebenwirkungen vorbereitet, als wir bisher beobachtet haben - das hat die Impfbereitschaft nochmal gesteigert“, so Michaela Kinzius über die aktuelle Situation. „Alle bestellten Impfdosen werden verimpft“, betonte auch Vanessa Pudlo von der KVWL zuletzt. Bis Ende Januar sollen alle gemeldeten Seniorenheime die erste Impfung gegen Corona erhalten haben, so das Ziel in Hagen. Im Februar soll dann auch das Impfzentrum in der Stadthalle seine Türen öffnen, so die KVWL. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Impfzentrum in Hagen im Überblick.

Im Breckerfelder Seniorenzentrum sind die Impfungen bereits abgeschlossen: 65 Bewohner hatten sich hier an Silvester impfen lassen, 73 Bewohner leben dort. Zudem wurden auch Mitarbeiter gegen Corona geimpft.

Zuletzt hatte sich das DRK Hagen vom Organisator des Hagener Corona-Impfzentrums getrennt. Der Hintergrund: Die Zulassung des Mediziners soll gefälscht sein. Unabhängig von diesem Personal-Vorfall wird das DRK seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Stadt zum Betrieb des Impfzentrums wie geplant erfüllen.

