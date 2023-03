Cosplay: Filmhelden und Schurken kommen nach Hohenlimburg

Rückblick: Beim ersten Cosplay-Event in der Bücherei in Hohenlimburg sorgten unter anderem Mini-Joda und Java aus dem Star-Wars-Universum für Begeisterung.

Hohenlimburg. Am 25. März kommen Fantasy-Autoren und Cosplayer nach Hohenlimburg. Angekündigt sind Filmhelden und Schurken nicht nur aus der Star-Wars-Welt:

Cosplay trifft auf Literatur: Am Samstag, 25. März, kommen viele Cosplayer und Fantasy-Autoren zur ersten „Lenniecon“ in die Bücherei Hohenlimburg. So sollen etwa viele Helden aus dem Star-Wars-Universum für Selfies bereit stehen. Das Event läuft von 14 bis 19 Uhr und ist offen für Jedermann. Der Eintritt ist frei. Die Details:

Mini-Fantasybuch- und Cosplaymesse

In diesem Jahr findet die erste LennieCon in Hohenlimburg statt. Ins Leben gerufen wurde die Minibuch - und Cosplaymesse von den Hohenlimburger Autoren Bernd und Christina Pollok, der Stadtbücherei und dem Förderverein HohenlimBuch, der die Messe finanziert hat. Sowohl Bernd Pollok, der Geschichten unter seinem Autorennamen Paul M. Herrmann schreibt, als auch seine Frau Christina Pollok haben in der Stadtbücherei bereits mehrere Lesungen ihrer Bücher veranstaltet und im letzten Jahr erstmal einen Cosplay-Nachmittag in der Bücherei veranstaltet.

Wollen mit der „Lenniecon“ in der Bücherei Hohenlimburg den Erfolg vom ersten Cosplay-Event im Vorjahr wiederholen: Das Organisatorenteam um Bernd Pollok, Sabine Barthel, Christina Pollok, Frank Barthel und Charlotte Lehmann (von links) freut sich auf viele Besucher. Foto: Milan Kuhaupt

Erfolg im Vorjahr

„Nach der Coronazwangspause wollten wir etwas neues ausprobieren und haben daher den Cosplay-Nachmittag für den guten Zweck auf die Beine gestellt“, sagt Pollok. Mit Erfolg: Das Event sei derart gut angekommen worden, dass man die Idee fortführen wollte. „Es waren geschätzt hundert Leute in der Bücherei Hohenlimburg um Kindheitshelden wie Merida, Arielle oder auch Chewbacca zu treffen. Danach haben wir uns gedacht: Das muss man wiederholen“, so Pollok.

Junge Leute locken

Zudem biete ein Event dieser Art auch die Möglichkeit, vor allem auch die Jüngeren wieder an die Bücherei zu erinnern. „Durch solche Events wollen wir den Menschen einen dritten Ort bieten, wo sie neben der Arbeit und ihrem Zuhause hinkommen können um sich zu treffen und auszutauschen“, sagt auch Charlotte Lehmann, Leiterin der Stadtbücherei Hohenlimburg. Diesem Zweck soll übrigens auch die neue Jugendecke dienen, die zuletzt in der Bücherei Hohenlimburg eröffnet wurde – und auf die Initiative mehrerer junger Menschen zurückgeht.

Vielseitiges Programm

Auf der Minibuchmesse in Hohenlimburg werden 15 Fantasy-Buchautoren aus ganz Nordrhein-Westfalen ihren Auftritt haben und den Besuchern die Möglichkeit geben, durch ein sogenanntes „Autoren-Speeddating“ in die Welten der verschiedenen Fantasygenres von Kinderfantasy bis Darkfantasy, einzutauchen. „Wir werden keinen festen Lesungsplan haben, sondern geben den Leuten die Möglichkeit, die Autoren an ihrem Tisch spontan aus dem gewünschten Buch lesen zu lassen“, so Bernd Pollok.

Chewbacca und Co.

Zudem haben sich bis zu 15 Cosplayer angekündigt. „Wir werden ein sehr Star-Wars-lastiges Cosplay haben, es kommen unter anderem Chewbacca, ein Ewok, ein Java, Darth Vader und auch mehrere Jedi“, so das Veranstaltungskomitee um Bernd und Christina Pollok, Sabine und Frank Barthel und Charlotte Lehmann. Außerdem könne man auch Harley Quinn, Mary Poppins und einige mehr treffen. Und auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz: „Für die Kinder wird es ebenfalls ein breites Angebot geben. „Wir werden Kinderschminken, Basteln, Malen und Spiele für die Jüngeren anbieten“, so Charlotte Lehmann.

Für den guten Zweck

Mit den Cosplayern können Fotos vor verschiedenen Hintergründen geschossen werden und auch Kaffee und Kuchen soll es geben, deren Verkauf dem Förderverein HohenlimBuch zugute kommt. Zudem wird der Cosplayverein „German Pink Force“ Spenden für seine ehrenamtliche Arbeit in Krankenhäusern sammeln. Dort besuchen die Cosplayer schwerkranke Kinder und lassen sie für einige Zeit ihre Leiden vergessen.

Die „LennieCon“, benannt nach der Fantasiefigur Lennie, dem kleinen, in der Lenne lebenden kleinen Neffen des Lochness-Monsters, soll künftig einmal im Jahr in Hohenlimburg stattfinden und den Menschen ein abwechslungsreiches Programm rund um Literatur und Cosplay bieten.

