Mann (58) kommt bei Dachstuhlbrand in Hagen ums Leben

Hagen. In Hagen-Eckesey brannte es im Dachstuhl eines Hauses. Ein Bewohner starb. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hagen ist ein Mann (58) ums Leben gekommen. Wie die Polizei Hagen am Sonntagnachmittag erklärte, habe er in dem ausgebrannten Dachstuhl des Gebäudes gewohnt.

Die weiteren 15 in dem Haus gemeldeten Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch das Löschwasser wurden ihre Wohnungen allerdings so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie vorerst nicht mehr bewohnbar sind. Die Betroffenen hätten sich Ausweichquartiere gesucht, so die Polizei. Wenn das Haus wieder trocken ist, dürfen sie wohl in ihre Wohnungen zurückkehren.

Brandursache noch nicht geklärt

Wodurch das Feuer am späten Vormittag entstand, ist noch nicht geklärt. Es brach auf jeden Fall in der Dachstuhlwohnung aus, wo der verstorbene Mann allein lebte. Die Wohnung soll am Montag von Experten der Kriminalpolizei Hagen in Augenschein genommen werden. Derzeit darf das Haus nicht betreten werden, eine Brandwache ist vor Ort.

+++Lesen Sie auch: 130 Mitarbeiter müssen gehen – Schwebezustand in Papierfabrik Hagen+++

Die Feuerwehr Hagen rückte mit zwei Löschzügen und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr an und bekämpfte die Flammen mit mehreren Drehleitern. Nach einiger Zeit war der Brand unter Kontrolle.

Die Flammen waren von außen kaum zu sehen, sondern tobten vor allem im Inneren des Gebäudes in Eckesey. Nachbarn hatten die Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht und dazu veranlasst, das Haus, das sich an der Ecke von Schwerter- und Goethestraße (gegenüber des Rewe-Marktes in Eckesey) befindet, augenblicklich zu verlassen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Dachgeschoss. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit drei Drehleitern bekämpften die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr den Brand. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen