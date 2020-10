Breckerfeld/EN-Kreis. Mit den steigenden Corona-Fallzahlen im EN-Kreis gelten für die Bürger ab sofort auch in Breckerfeld strengere Regeln. Hier die Details.

Mit 55,53 wurde am Montag jetzt auch im Ennepe-Ruhr-Kreis erstmals der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Damit gilt das gesamte Kreisgebiet einschließlich der Stadt Breckerfeld, wo aktuell weiterhin lediglich zwei Corona-Positivfälle bekannt sind, ab sofort als Risikogebiet mit entsprechend verschärften Konsequenzen für das tägliche Miteinander.

Die Kreisverwaltung reagierte gestern prompt mit einer neuen Allgemeinverfügung. Sie greift ab sofort in allen neun kreisangehörigen Städten und ist strenger als die mit Blick auf das Überschreiten des 35er Wertes Ende letzter Woche erlassene Verfügung. „Zwischen diesen beiden Verfügungen liegt ein Plus von 110 bestätigten Infektionen und 155 ausgesprochenen Quarantänen. Allein diese zwei Zahlen, die das Geschehen der letzten vier Tage abbilden, unterstreichen, warum Vorsicht und die AHA-Regeln in diesen Tagen für jeden Einzelnen mehr denn je ganz weit oben stehen sollten“, machte Landrat Olaf Schade deutlich.

Krisenstab mahnt zur Zurückhaltung

Bis auf Weiteres gilt: Im öffentlichen Raum dürfen sich aktuell maximal noch fünf Personen oder die Mitglieder von zwei Hausständen treffen. Zwischen 23 und 6 Uhr gilt eine Sperrstunde für Gastronomen sowie ein Verkaufsverbot für Alkohol. An Festen aus einem herausragenden Anlass wie beispielsweise Hochzeit, Taufe oder Jubiläen dürfen maximal noch zehn Personen teilnehmen. „Dies gilt nach wie vor nicht für Zusammenkünfte in privaten Räumen. Allerdings sollte auch hier im Interesse aller Zurückhaltung der meistgeschätzte Ratgeber sein“, betont Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs.

An Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongressen dürfen ab Donnerstag, 22. Oktober, maximal 500 Personen im Freien und 250 in Innenräumen teilnehmen. Voraussetzung: Mindestens drei Tage vor dem Termin liegt dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vor. Ist dies nicht der Fall, liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 100. Davon betroffen sind beispielsweise die Bereiche Sport, Kultur und außerschulische Bildung. Weitere Details finden sich im Internet unter www.en-kreis.de.

Maskenschutz ist unverzichtbar

Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, sieht die Verfügung eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor. Bei Veranstaltungen in Sportanlagen müssen Zuschauer sowohl auf Steh- wie auf Sitzplätzen einen entsprechenden Schutz tragen. Identisches gilt für Besucher von Kulturveranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen. Ebenso gilt: Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch bei allen Veranstaltungen, Versammlungen und Angeboten gewahrt werden, bei denen die Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen.

Bürgermeister André Dahlhaus appellierte gestern ausdrücklich: „Die Bürger sollten die neuen Regelungen nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich an die Beschränkungen halten. Die Zahlen steigen ja überall“, blickt Dahlhaus parallel nach Hagen, in den Märkischen Kreis oder auch ins Oberbergische: „Da macht es natürlich schon Sinn, dass die strengeren Maßnahmen ab sofort auch in Breckerfeld gelten.“