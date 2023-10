Das bedeuten die neuen Rad-Markierungen in der Hochstraße

Es gibt neue Fahrbahnmarkierung in der Hochstraße in Hagen

Hagen-Mitte. In der Hochstraße in Hagen-Mitte finden sich neue Piktogramme auf dem Boden, die auf den Radverkehr hinweisen. Was sie zu bedeuten haben:

Mit dem Neubau der Marktbrücke wurde die Hochstraße zur Einbahnstraße, die Radfahrerinnen und Radfahrer seit August in beide Fahrtrichtungen befahren dürfen. Um auf die Führung des Radverkehrs nach Eilpe hinzuweisen und eine Doppel-Nutzung des Schutzstreifens zu verhindern, hat die Stadt Hagen neue Fahrbahnmarkierungen aufgetragen.

In der Hochstraße fahren Radfahrer in Richtung Eilpe im Mischverkehr mit. Hierbei teilt sich der Radverkehr die Fahrbahn mit den Autos und fährt entsprechend auf der rechten Fahrbahnseite. Der für die Fahrtrichtung Stadtmitte markierte Schutzstreifen darf nur in diese Richtung befahren und nicht für den Weg nach Eilpe genutzt werden. „Da Radfahrende meist den Schutzstreifen für beide Fahrtrichtungen nutzen, wurden neue Piktogramme auf der Fahrbahn aufgebracht“, so die Stadt. Markierungen und ein Richtungspfeil weisen jetzt darauf hin. Die Piktogramme sind nach jeder Kreuzung auf der Fahrbahn aufgetragen.

Neue Fahrbahnmarkierung in der Hochstraße in Hagen Foto: Riemer / Stadt Hagen

Netzlücke geschlossen

„Die Hochstraße schließt eine Netzlücke zwischen Stadtmitte und Eilpe und ermöglicht so eine direkte Verbindung“, so die Stadt. Aus Eilpe ist die im April freigegebene Fußgängerzone über die Marienstraße erreichbar. Von der Fahrradampel in der Mittelstraße hat der Radverkehr die Möglichkeit, rechts auf den Bergischen Ring und links in die Hochstraße abzubiegen. Auf der Abbiegespur wurden dieses Jahr bereits Fahrradpiktogramme aufgebracht, um die Führung zu verdeutlichen.

Im August wurde die Einbahnstraße Hochstraße entgegen der Fahrtrichtung für den Radverkehr freigegeben, um schnellere und direkte Wege zu schaffen. Für den Radverkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte wurde ein Schutzstreifen markiert, der durch eine rote Markierung hervorgehoben ist. An der Kreuzung Bergischer Ring/Hochstraße wurde ein aufgeweiteter Radaufstellstreifen wie in der Martinstraße oder in der Rathausstraße markiert. Bei Rotlicht kann sich der Radverkehr dort vor den wartenden Autos aufstellen.

Regeln in der Hochstraße

Für das Parken gelten in der Hochstraße durch die Einbahnstraßen-Regelung neue Regelungen: Markierte Streifen weisen auf Parkflächen hin und sichern Platz für den Verkehr. Auf der linken Straßenseite gilt aufgeschultertes Parken, der Radverkehr ist von der Einbahnstraßenregelung ausgenommen. Grundsätzlich gelte das Rechtsfahrgebot. „Das Halten und Parken auf dem Schutzstreifen ist unzulässig. Nur in Ausnahmefällen ist es erlaubt, über den Schutzstreifen zu fahren, etwa beim Erreichen eines Stellplatzes oder beim Abbiegen an Kreuzungen“, heißt es von der Stadt. Der Radverkehr dürfe nicht eingeschränkt oder gefährdet und nur mit Sicherheitsabstand (1,5 bis 2 Meter) überholt werden.

