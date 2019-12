Das Beste zum Schluss

Wenn im Stadtrat gleich acht Fraktionssprecher ihre Haushaltsreden anstimmen, braucht es beim Auditorium Durchhaltevermögen. Da konnte einem Frank Schmidt (BfHo/Piraten) fast schon leid tun, als er am Donnerstag als letzter Redner ans Mikrofon trat. Eines seiner Themen war die hohe Kunst der Prioritätensetzung im Rathaus:

Dilettierende und Stadtratende

„Trotz des engen Personalkorsetts bleibt genug Zeit, um die Bediensteten umfänglich in gendergerechter Sprache zu schulen. Während Bürgerangelegenheiten auf ihre Bearbeitung warten, lernt das Rathauspersonal den unfallfreien Umgang mit Gendersternchen und Binnen-I, damit sich nach jahrzehntelang unbeanstandetem Gebrauch des generischen Maskulinums bloß niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ich habe meine Zweifel, ob eine Kommune um so viel besser für die Zukunft aufgestellt ist, wenn in Rathäusern statt Dilettanten künftig Dilettierende am Werk sind und in den Ratssälen nicht mehr Stadträte, sondern Stadtratende die Entscheidungen treffen.“

Großartig – das Beste kommt eben immer zum Schluss.