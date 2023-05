Das Wetter wird schön: Fünf schöne Picknick-Plätze in Hagen

Hagen. Die Wettervorhersage für das lange Wochenende sieht gut aus. Wie wäre es mit einem Ausflug und Picknick in der Hagener Natur? Ein paar Ideen:

Bestes Wetter am langen Feiertagswochenende – so zumindest sehen aktuell die Vorhersagen aus. Wieso also nicht im Kreise von Familie oder Freunden einfach mal wieder raus in die Natur und dort ein Picknick erleben? Die Redaktion hat einige Ideen für schöne Plätze gesammelt – überall gilt natürlich: Bitte entstandenen Müll ordnungsgemäß entsorgen oder wieder mitnehmen!

1. Am Stadtfenster: Den Berg einmal bezwungen, lädt eine kleine Bank mit Tisch an den Federnbänken Grueber zum Picknick ein. Parallel bietet sich Besuchern von diesem Punkt aus ein spektakulärer Blick auf und über die Stadt. Geschotterte Parkmöglichkeiten gibt es oben in Eilpe (wenn man die Straße Zur Höhe hinauffährt). Von dort aus sind es nur etwa 10 bis 15 Minuten zu Fuß, es geht jedoch leicht bergauf durch den Wald. Dem Weg muss man bis zu einer kleinen Wegekreuzung folgen. Von dort aus kann man das Ziel dann kaum noch verfehlen – der Weg ist ausgeschildert und das Stadtfenster nur noch wenige Meter entfernt.

Blick vom Stadtfenster über Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

2. Am Lenneufer: Was Picknick-Plätze im Stadtgebiet angeht, kommt man am Lenneufer einfach nicht vorbei. Entlang der Lenne bieten sich in Hagen nämlich schier unendliche Möglichkeiten für ein schönes Picknick am Wasser. Und an einigen Stellen lässt es sich seit der Renaturierung sogar noch schöner verharren. Tipp: Am besten eine Decke mitnehmen, um sich dort gut auf den Boden setzen zu können und den Blick aufs Wasser zu genießen. Das Picknick lässt sich wunderbar auch mit einem Hunde- oder Familienspaziergang verbinden. Parkmöglichkeiten gibt es reichlich in der Straße „Im Klosterkamp“ in Hohenlimburg oder aber auch auf der Hagener Seite im Lennetal. Von dort aus lässt sich in wenigen hundert Metern das Wasser erreichen.

Entlang der Lenne bieten sich einige Picknick-Möglichkeiten Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

3. Im Freilichtmuseum: Klingt jetzt erstmal ungewöhnlich – aber auf dem Museumsgelände gibt es schön gelegene Picknickplätze, wenngleich ein Ausflug hierhin nicht kostenlos ist. Im Freilichtmuseum können Besucher entweder die dort frisch hergestellten Lebensmittel genießen, den Gastronomiebetrieben (die dieses Wochenende wieder öffnen) einen Besuch abstatten, oder aber selbst mitgebrachte Speisen und Getränke verzehren und parallel das Museumsgelände erkunden. (Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen 8 Euro. Weitere Infos zu Öffnungszeiten finden sich auf der Internetseite des Museums.)

4. Im Hameckepark: Zentral gelegen und gut erreichbar ist auch der Hameckepark – bei gutem Wetter ist dort zwar immer viel los, das kleine Amphitheater und die weitläufigen Wiesenflächen laden aber zum Verweilen ein und man findet sicher irgendwo ein ruhiges Plätzchen. Außerdem gibt es mehr als ausreichend Platz und Spielmöglichkeiten für Kinder, um sich auszutoben. Auch hier: Am besten daran denken, eine Picknickdecke mitzunehmen.

Der Hameckepark aus der Luft. Rechts im Bild ist das „grüne Amphitheater“ zu sehen. Foto: Alex Talash

5. Am Gipfelkreuz: Das Hagener Gipfelkreuz steht direkt an einem kleinen Platz an der Straße (Rölvede). Es markiert den höchsten Punkt in Hagen, 438 Meter über dem Meer. Auch hier bietet sich Besuchern ein Panorama-Blick über die Stadt – zum Beispiel auf die Klinik Ambrock oder den Steinbruch. Wer ein Stück den Weg entlangschlendert, landet am Aussichtspunkt Bölling. Entlang der Strecke lässt sich sicherlich irgendwo ein schöner Rastplatz für ein kleines Picknick finden.

Auch eine Idee: Ein Ausflug zum höchsten Punkt in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen