A45-Unfall knapp überlebt: Lkw fährt ungebremst in Tims Auto

Hagen. Tim Dachmann ist auf dem Rückweg nach Hause, als es zum Horror-Unfall auf der A 45 kommt. Aber der 29-Jährige kämpft sich zurück ins Leben:

Wenn Dir der abrupt nahende Tod einen dicken Strich durch die Zukunft machen will: Tim Dachmann (29) hat das erlebt, doch er wollte noch nicht sterben. Nach einem furchtbaren Autounfall mit schwersten Verletzungen kämpfte er sich zurück ins Leben. Jetzt gibt er seine Erfahrungen als Botschafter an andere Menschen weiter: Wie Du den ganz eigenen Weg zurück ins Glück findest.

Um es gleich vorweg zu klären: Fast drei Stunden hat das intensive Interview gedauert. Stichworte waren „der Wendepunkt“, „die Opferrolle“ und „das innere Bauchgefühl“. Aber: Nicht einmal fiel das Wort „Gott“. Dabei ist Tim Dachmann, der in den vergangenen Jahren eine regelrechte Odyssee durch Unfallchirurgien, Intensivstationen, Krankenhäuser und Reha-Kliniken hinter sich bringen musste, nicht ungläubig. Sein Motto ist ein altbekannter Spruch, den er bedeutungsvoll abgeändert hat: „Der Glaube - an sich selbst - versetzt Berge“.

Lkw fährt ungebremst auf Tim Dachmanns Wagen auf

Der 5. Juli 2019 ist ein Freitag. Er wird zum Wendepunkt im Leben des jungen Tim. Den Morgen und den Vormittag hat er im Studien-Institut Hagen verbracht. Die Ausbildung dort zum Verwaltungsfachangestellten liegt ihm, es ist sein Wunsch, später mal in einem Straßenverkehrsamt zu arbeiten. Das würde seiner großen Vorliebe zu Fahrzeugen entgegenkommen. Zwei Audis sind auf ihn zugelassen. In seinem vorigen Job als Berufssoldat bei der Bundeswehr hat Tim Dachmann gut verdient. Vom Geld der Auslandseinsätze hat er sich ein Haus und eine Eigentumswohnung zulegen können. Der damals 25-Jährige gilt als zielstrebig, sein weiterer Weg scheint vorgezeichnet. Doch dann kommt es anders.

Gegen 13.30 Uhr fährt der Umschüler über die A 45 bei Hagen, als er mit seinem Audi TT in einen Stau gerät. Hinter einem 40-Tonner muss er stoppen. Im selben Augenblick hört er ein lautes, sich näherndes Geräusch. Tim Dachmann blickt in den Rückspiegel, erkennt, wie ein Lastwagen ungebremst auf das Stauende, direkt auf sein Coupé, zurast. „Das war’s jetzt“, schießt es ihm durch den Kopf. Dann, ein sekundenkurzer Impuls, den er später als „inneres Bauchgefühl“ deuten wird: „Du musst dich rechts rüber beugen!“ Ein ohrenbetäubender Aufprall, laut wie eine Explosion. Autoteile fliegen auseinander. Mit voller Wucht wird der Audi unter den Lkw- Auflieger geschoben.

„Inneres Bauchgefühl“ rettet sein Leben

Tim Dachmann wird schwarz vor Augen. Nur, weil er geistesgegenwärtig seinen Oberkörper auf den Beifahrersitz gedrückt hatte – wie es ihm „das innere Bauchgefühl“ so spontan befahl – wird er diesen Horror-Crash überleben. Der Fahrer des aufgefahrenen Lkw verstirbt drei Tage nach dem Unfall.

Der Lkw fuhr ungebremst auf den Wagen von Tim Dachmann auf. Foto: Alex Talash

Dem Tod ganz nah

Minuten später ertönen schrille Martinshörner, die Unfallstelle ist in flackerndes Blaulicht getaucht. Notärzte, Rettungssanitäter und die Feuerwehr, mit schwerem Gerät, sind angerückt. Benzingestank vermischt sich mit Brandgeruch, überall Glassplitter und der Geschmack vom eigenem Blut – das sind die ersten Eindrücke, als Tim Dachmann dämmernd zu sich kommt: Schwer verletzt, gequält von starken Schmerzen, mit einem Schädel-Hirn-Trauma zweiten Grades, einer kollabierten Lunge und einer gerissenen Milz, mit zahlreichen Schnitten und Knochenbrüchen, ist er dem Tod ganz nah.

Eingeklemmt zwischen dem Blech, hört er von außen eine Stimme, die angesichts des Autowracks von sich gibt: „Da brauchen wir nicht mehr reingucken, da kommt keiner mehr lebend raus“.

Erlebtes loslassen

In dem Augenblick, wo jegliche Hoffnung verloren scheint, wirft der schwer Verletzte mit letzter Kraft seine linke Hand aus einer Luke des Wracks. Und gibt dadurch den Rettungskräften ein deutliches Zeichen: Es ist noch jemand da, der lebt! Das wird zum einschneidenden Ereignis im Leben von Tim Dachmann. Nicht der Flug mit dem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik, wo er hervorragend medizinisch notversorgt wird. Nicht die Behandlungen in mehreren Krankenhäusern, die in den Monaten darauf noch folgen werden, nicht die anschließende Reha-Maßnahme.

„Ich wollte so schnell wie möglich wieder auf die eigenen Beine“, sagt Tim. In dieser Zeit entdeckt er, welches psychische Kraft-Potenzial in ihm steckt und wie wichtig es ist, „Erlebtes loszulassen und sich nicht daran festzuklammern“. Aus der Opferrolle herauszufinden und auch wieder seelisch zu gesunden, das wird zu einem Thema, das ihn seitdem nicht mehr loslässt. Es wird zu seiner neuen Aufgabe.

Motivations-Mentor und Mut-Macher

Tim Dachmann ist nicht, wie ursprünglich geplant, im Straßenverkehrsamt gelandet. Der charismatische 29-Jährige ist inzwischen „zum Lebensunternehmer geworden“ und verdingt sich als „Mut-Macher“ und „Motivations-Mentor“. Dafür hat er eine eigene Technik entwickelt, die „5-E-Energieformel“. Und darüber auch ein Ratgeber-Buch geschrieben: „Weg damit... - Die 12 Gesetze der Entscheidung“. Auf Seminaren und in Vorträgen will er Menschen, die von schweren Schicksalsschlägen betroffen sind, einen Ausweg zeigen. „Unmöglich ist nicht möglich“, sagt er. Das ist keine Phrase, sondern authentisch. Tim Dachmann hat es selbst erlebt.

Tim Dachmann hat ein Buch geschrieben – und möchte anderen Menschen mit schweren Schicksalsschlägen helfen Foto: Michael Kleinrensing / WP

