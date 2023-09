Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird in Hagen kaum noch wahrgenommen.

Glosse: Mein Hagen Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist in Hagen entschlummert

Hagen. Soziale Probleme und Verwerfungen am Arbeitsmarkt gibt es in Hagen reichlich. Doch der DGB hüllt sich stets in Schweigen, meint Martin Weiske.

Soziale Probleme gibt es in Hagen reichlich. Anlässe, diese immer wieder zu brandmarken und zu benennen, Risiken aufzuzeigen, Verbesserungsvorschläge einzufordern und mögliche Lösungswege auszurollen, bieten sich stetig. Eigentlich eine klassische Paraderolle für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Doch vernehmbar ist die Arbeitnehmerorganisation in Hagen zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung längst entschlummert.

Zuletzt ließen die jüngsten Entwicklungen beim Papierhersteller Kabel Premium Pulp & Paper aufhorchen, der angesichts der Marktprognosen sich auf etwa 400 Mitarbeiter gesundschrumpfen muss. Eine Nachricht, die nicht bloß die 130 Familien der Betroffenen existenziell beschäftigt, sondern zugleich ein Alarmsignal für einen traditionsreichen Hagener Produktionsstandort mit Vergangenheit bis ins 19. Jahrhundert darstellt.

Das große Schweigen

Jedoch: Schweigen aus dem Haus des DGB. Kein Mucks, kein forderndes Statement, nicht einmal ein wohlgemeinter Solidaritätsgruß oder vielleicht ein unterstützendes Signal an die Mitarbeiter und deren Angehörige im Hagener Norden. Nichts. Und das in einer Stadt, die mit 11,6 Prozent Arbeitslosenquote – übrigens ein absoluter Spitzenwert in Deutschland – schon heute überreichlich Themenfelder bietet.

Ähnliches wäre in der Ära des verstorbenen DGB-Chefs Jochen Marquardt unvorstellbar gewesen. Mit Superintendentin Verena Schmidt sowie Dechant Dieter Osthus und Pfarrer Aufenanger an seiner Seite bildete er einst die Stimme der kleinen Leute in dieser Stadt. Als „Bündnis soziale Stadt Hagen“ erarbeitete die Verbindung aus christlichen Kirchen und Gewerkschaften sich einst einen respektierten Ruf als solidarischer Anwalt der Vergessenen und Schweigenden. Mal frech, mal laut, mal unbequem, aber immer engagiert und vor allem wahrnehmbar lebte Marquardt als DGB-Chef eine klare Haltung vor. Dabei leitete er stets konkrete Forderungen und Ansprüche nicht bloß an das Gewissen der Entscheider ab.

Wenig bis nichts von diesem Spirit ist geblieben.

Menschen kehren sich ab

Ja, es stimmt: Der DGB organisiert aus purer Gewohnheit immerhin alljährlich einen Neujahrsempfang im Hasper Hammer. Ja, es gibt auch weiterhin eine Mai-Kundgebung im Volkspark. Aber dieser ist nicht einmal mehr ein Demonstrationszug quer durch die Stadt vorgeschaltet. Denn der Dachverband der Einzelgewerkschaften befürchtet, dabei – von den eigenen Funktionären mal abgesehen – nur noch von einer peinlich überschaubaren Arbeitnehmerschar begleitet zu werden.

Eine realistische Einschätzung. Aber die hat eben auch hausgemachte Gründe. Es wird höchste Zeit, dass nicht bloß die Völker, sondern vor allem der DGB in Hagen die Signale hört.

