Wetter in Hagen Der Dezember bringt in Hagen zweistellige Temperaturwerte

Hagen. Der Dezember startete kühl in Hagen, doch es folgte eine milde Witterungsphase mit oft zweistelligen Höchstwerten.

Die Durchschnittstemperatur im Dezember lag in Hagen mit 4,4 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm um 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 15 Wetterstationen im Verbund des Hagener Wetternetzes, lag mit 5,0 Grad drei Zehntel über dem NRW-Durchschnitt.

Am kühlsten war es auf den Dahler Höhen mit 3,0 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 5,8 Grad. Wärmster Ort in NRW innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 6,1 Grad.

Ein kühler Start in den Monat

Der Dezember startete kühl mit einstelligen Höchstwerten und vielfachem Nachtfrost. Am 10. wurde in der Selbecke mit minus 3,2 Grad die tiefste Temperatur des Monats im gesamten Stadtgebiet erreicht. In Bodennähe sank die Temperatur auf minus 5,0 Grad.

Danach folgte eine milde Witterungsphase mit oft zweistelligen Höchstwerten. Am 22. stieg die Temperatur in Fley auf 14,6 Grad. Zwischen dem 12. und 22. gab es überhaupt keinen Frost.

Nach Weihnachten kühlte es allmählig wieder ab, so dass sich am Silverstermorgen in den höchsten Lagen des Stadtgebiets eine dünne Schneedecke ausbilden konnte. Bis zum Monatsende wurden in den klimabegünstigten Lagen vier und in den Tallagen im Hagener Süden bis zu zehn Frosttage ermittelt.

An neun Tagen keine Sonne

Mit einer Niederschlagsmenge von 51 Litern pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte, wurde der langjährige Mittelwert nur zur Hälfte erreicht. An 22 Tagen wurde messbarer Niederschlag beobachtet. In Dahl wurde mit 74 Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag im Stadtgebiet gemessen, in Kabel mit 43 Litern der wenigste. In NRW lag die Spannweite zwischen 30 Liter im Lee vom Rothaargebirge und 157 Liter in der Eifel.

Mit 36 Sonnenstunden wurde der langjährige Mittelwert um rund 20 Prozent verfehlt. An neun Tagen gab es überhaupt keine Sonne. Das NRW-Mittel lag bei 33 Stunden mit einem Maximum von 51 Stunden im südlichen Rheinland.

An 27 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an zwölf Tagen stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 109 Kilometer pro Stunde. Auf dem Kahlen Asten traten mit 94 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.