Der Wandel des Hagener Unternehmens „Online-Experience“

Als „Event-Experience“ waren sie in Hagen bekannt geworden. Das war 2004. Fortan zogen die jungen Leute um Alexander Wrobel und Marcel Colley in Hagen die ganz großen Feten auf. Halloween, das Oktoberfest, Tanz in den Mai, 90er-Partys. Meistens in der Stadthalle. Doch die damals junge und kleine Firma hat sich gewandelt. Heute heißen sie „Online-Experience“ und bauen die Marketing-Bereiche kleiner Betriebe und weltweit tätiger Unternehmen auf.

„Am Oktoberfest in der Stadthalle halten wir noch fest“, sagt Alexander Wrobel, „alles andere werden wir aber zurückfahren. Wir arbeiten jetzt viel mehr im Auftragsgeschäft, und es fehlt einfach die Zeit für das Event-Geschäft.“ Die Firma wächst extrem gut und besonnen. Aktuell betreut sie rund 60 Firmen in den Bereichen Marketing und Online-Präsentation – auch bei Facebook. Kleinere Handwerkerfirmen bis hin zu Unternehmen aus der Industrie und Stahlbranche, die weltweit tätig sind, genau wie Juweliere oder Schönheitskliniken.

Die Halloween-Party von Event Experience in der Hagener Stadthalle war in der Vergangenheit immer ausverkauft. Foto: Valentin Dornis

Hoher Fortbildungsfaktor innerhalb des Teams

Zum Geschäftsführer-Kreis gehört unter anderem Prof. Dr. Lothar Winnen, was den wissenschaftlichen Anspruch dokumentiert, den die Hagener Firma in ihrem Team pflegt. „Wir sind jetzt zehn Leute. Und der Fortbildungsfaktor im Team ist extrem hoch“, sagt Sarah Schulte, die im Bereich Social Media in dem Hagener Unternehmen arbeitet. Zum Portfolio gehören mittlerweile digitales Personalmarketing, Social-Media-Marketing und Online-Marketing. Es geht um die ganz großen Digitalisierungsthemen, die Firmen aller Art bewegen. Suchmaschinen-Optimierung, E-Mail-Marketing, Employer Branding mit Strategien, also die Entwicklung einer Positionierung des Unternehmens. Denn: In der heutigen Arbeitswelt suche sich der Arbeitnehmer die Firma selbst aus – nicht mehr umgekehrt.

„Die Herausforderung, die es aus unserer Sicht für unsere Kunden zu meistern gilt, ist der Spagat zwischen dem, was wir vorher gemacht haben und was wir mittlerweile tun“, sagt Alexander Wrobel. „Wir wollen in der Region die führende Agentur werden. Wir haben jetzt auch jemanden eingestellt, der sich hauptamtlich um den Vertrieb kümmern wird. Und wir suchen übrigens auch wieder einen Praktikanten oder einen Werkstudenten, der über einen Zeitraum von sechs Monaten hier bei uns Erfahrungen sammeln will“, so Wrobel.“

Firmen holen fehlendes Wissen über ein Unternehmen wie „Online-Experience“

Zu den Kunden gehören aktuell etwa Auto Kramer, K&M Automobile, Juwelier Haarhaus, „Jacks Inn“, VDF Federn oder ehemals Baumarkt Hellweg Deutschland. Simon Kramer, Chef von K&M Automobile, sagt beispielsweise über die Veränderung der Agentur:

„In Zeiten von Fachkräftemangel und immer mehr offenen Lehrstellen bin ich glücklich, auf eine tief verzweigte und integrierte Online-Marketing-Agentur für mein Personal-Recruiting zurückgreifen zu können.“

Es geht letztlich um Know-how, das die meisten in Hagen gewachsenen Firmen nicht selbst haben und sich über ein gewachsenes Team wie „Online-Experience“ von außen hinzuholen.