Deshalb duftet in Hagen der Sommer

Hagen. Durch den ständigen Wechsel von Sonne und Regen liegt in Hagen immer wieder ein ganz besonderer Duft in der Luft. Und das hat Gründe.

Ich lieben diesen Duft in der Luft, wenn nach sommerlicher Hitze und Trockenheit wieder die ersten Regentropfen fallen und ein ganz einzigartiger Geruch sich in den Nasenflügeln breit macht. Manche mögen dies als modrig-miefig empfinden – dies ist aber schlichtweg das Aroma der Natur. Also etwas ganz Ursprüngliches und Unverfälschtes, ganz im Gegensatz zu jenen Tricks des Einzelhandels, der in manchen Ladenlokalen chemische Duftzusätze in die Klimaanlagen pustet, um die Kundschaft in einen wohligen Kaufrausch zu versetzen.

Aromabläschen erfüllen die Luft

Eigentlich gilt das Wasser der Regentropfen ja als geruchslos. Doch beim Aufprall auf dem Boden bilden sich kleine Luftbläschen, die Partikel vom Grund aufnehmen und somit zum Träger der Düfte werden. Sobald diese Aromabläschen zerplatzen, verbreiten sich die Aerosole in der Umgebung und sorgen für ein ganz typisches Sommeraroma in der Luft.

Dabei hängt die Intensität sowohl von der Stärke des Regens als auch der Trockenheit des Bodens ab. Außerdem gilt: Je poröser der Untergrund, desto mehr Luftbläschen können aus den Hohlräumen aufsteigen. Daher versprüht ein Waldboden im Sommer einen besonders intensiven Regengeruch.

Wer’s ausprobieren möchte, hat in den nächsten Tagen reichlich Gelegenheit, sich den Duft des Sommers durch die Nase zu ziehen. Denn der stetige Wetterwechsel mit sonnig-trockenen und nassen Phasen nimmt in Hagen vorerst kein Ende.

