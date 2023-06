Deutsche Glasfaser: Endlich schnelles Internet für Berchum

Hagen. Es hat Jahre gedauert, doch nun scheint Berchum, ein Dorf bei Hagen-Hohenlimburg, endlich schnelles Internet zu erhalten.

Es ist mittlerweile über zweieinhalb Jahre her, seit Jörg Namockel (60) einen Glasfaseranschluss für sein Haus in Berchum beantragt hat. Die Auftragsbestätigung erfolgte auch prompt im September 2020, doch danach tat sich lange nichts. Jetzt endlich scheint die Zeit des schwachen Internets für Namockel und viele andere Berchumer ein Ende zu haben. Die Deutsche Glasfaser GmbH kündigte an, das Dorf werde in Kürze angeschlossen: „Das wird sogar noch im Laufe des Julis geschehen“, so Unternehmenssprecher Dennis Slobodian.

Bislang verfügte Namockel noch über einen alten Telekom-Anschluss, der für, wenn man es einmal überspitzt sagen darf, steinzeitliche Verhältnisse sorgte. „Wenn einer von uns streamt und ein anderer geht ans Handy, bricht der Stream zusammen“, berichtet er von arg unbefriedigenden Zuständen, die die Familienharmonie gefährden können.

Homeoffice ist bislang eine Utopie

Auch mit dem Telefonieren via O2 klappt es nicht wie gewünscht; für eine einwandfreie Leitung muss Namockel bestimmte Ecken im Haus aufsuchen oder sich auf den Dachboden begeben. Homeoffice ist für ihn, den Geschäftsführer einer Ladenbaufirma in Iserlohn, ein Ding der Unmöglichkeit. „Ansonsten ist es herrlich, hier in Berchum zu leben“, lobt er seinen Heimatort.

Und demnächst könnte es noch herrlicher werden, denn wenn die Deutsche Glasfaser ihre Ankündigung wahr macht, verfügen die Berchumer bald über schnelles Internet. Bei Namockel hat das Unternehmen bereits einen Mitarbeiter avisiert, um die Signalstärke zu messen.

Dass es so lange mit der Realisierung des Projektes gedauerte habe, sei auf eine fehlende Genehmigung der Deutschen Bahn zurückzuführen, die notwendig war, um mit der Hauptleitung einer Bahnstrecke zu queren, erläutert Dennis Slobodian. Insgesamt habe die Deutsche Glasfaser in Hagen 260 Kilometer Glasfaserstrecke verlegt, nur noch sieben Kilometer ständen aus: Über 60 Prozent aller Hausanschlüssen sind bereits aktiviert.“ Berchum soll als nächstes folgen.

