Die Deutsche Glasfaser baut 250 Kilometer neue Glasfasertrassen inklusive der Hausanschlüsse in Hagen. Beim Spatenstich vertreten sind (von links): Andreas Römer, Projektleiter Atene Kom, Breitbandkoordinator Bertram Schmidtke, OB Erik O. Schulz, Gunther Schwab, Geschäftsleiter Förderung Deutsche Glasfaser und Johannes Ludwigs, Projektleiter Bau Deutsche Glasfaser.

Glasfaserausbau Deutsche Glasfaser öffnet am 14. Januar Baubüro in Hagen

Hagen Der von Bund und Land geförderte Glasfaserausbau für Hagen hat begonnen. Bald öffnet das Baubüro von Deutsche Glasfaser.

Der von Bund und Land geförderte Glasfaserausbau für

ausgewählte Adressen in der Stadt Hagen hat bereits begonnen. Während

der Vermarktungs- und Bauphase im Fördergebiet Hagen wird es für alle

Fragen rund um den Ausbau auch einen persönlichen Ansprechpartner vor

Ort geben.

Am 14. Januar öffnet das Baubüro von Deutsche Glasfaser in der

Helmholtzstraße 19. Das Baubüro ist immer donnerstags von 10 - 13

Uhr und 14 - 17 Uhr geöffnet.

Fragen werden geklärt

Nach der Eröffnung können Kunden und Interessierte alle Fragen und

Anregungen zum Bau und auch zu vertraglichen Themen im Baubüro von

Deutsche Glasfaser klären. Die Mitarbeiter vor Ort beantworten gerne alle

individuellen Fragen oder beraten Neukunden zu Verträgen und schließen

diese auch vor Ort ab.



Der Schutz der Kunden und Deutsche Glasfaser Mitarbeiter steht dabei an

erster Stelle. Aus diesem Grund werden die vorgeschriebenen Richtlinien

und Hygienevorschriften streng eingehalten – die Beratung erfolgt im

Einzelgespräch mit Abstand und hinter einem Thekenschutz.

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich

anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie

engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich für die Breitbandversorgung ländlicher

Regionen. Mit Planungs- und Bauverfahren realisiert Deutsche Glasfaser

in enger Kooperation mit den Kommunen FTTH-Netzanschlüsse schnell und

kosteneffizient – auch im Rahmen bestehender Förderprogramme für den

flächendeckenden Breitbandausbau.

2020 gründeten die Glasfaserinvestoren EQT und OMERS als Eigentümer die Unternehmensgruppe durch einen Zusammenschluss der Netzanbieter inexio und Deutsche Glasfaser.