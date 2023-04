DGB in Hagen sagt traditionellen Mai-Demonstrationszug ab

Hagen. Der DGB in Hagen verzichtet am 1. Mai auf einen Demozug durch die Stadt. Gewerkschaftsboss Marx erklärt, er wolle sich nicht blamieren.

Obwohl es keine Corona-Beschränkungen mehr gibt, verzichtet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai auf seinen traditionellen Demonstrationszug in Hagen. Den Grund nennt der Hagener DGB-Chef Stefan Marx in aller Deutlichkeit: „Mit einer Demo lockt man heutzutage niemandem mehr hinter dem Ofen hervor. Ich habe keine Lust, mich zu blamieren und mit 30 Leuten durch leere Straßen zu laufen.“

Die Zeiten, in denen man die Arbeitnehmer am 1. Mai in Massen auf die Straße bringen konnte, seien vorüber, so Marx. Und das sei kein Hagener Phänomen, sondern zeige sich in allen deutschen Städten. Der DGB bündele deshalb seine Kräfte für die Durchführung einer Kundgebung, die am Maifeiertag um 11 Uhr im Volkspark beginnen und in ein Familienfest übergehen soll. „Dort wird es politische Reden geben, aber die fallen bestimmt nicht zu lang aus“, so Marx.

Kritik an Entscheidung

Der 1. Mai werde von vielen Menschen heutzutage nicht mehr als politischer Aktions-, sondern als Feiertag wahrgenommen, so Marx. Dem müssten die Gewerkschaften Rechnung tragen. „Wir können niemanden zu einer Demo prügeln, und das wollen wir auch nicht.“ Ein Demonstrationszug mit wenigen Teilnehmern gebe in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab bzw. werde überhaupt nicht wahrgenommen.

Kritik an der Entscheidung, keinen 1. Mai-Demonstrationszug durchzuführen, kam von der Hagener Gruppe des Frauenverbandes Courage. Die örtliche DGB-Führung habe „selbstherrlich entschieden“, es sei peinlich, dass sie vor der Mobilisierung für einen kämpferischen 1. Mai einknicke. Schon in der Vergangenheit habe die Hagener DGB-Spitze linke Kräfte wie die Kollegen vom Presswerk Prevent TWB am 1. Mai behindert. Man begrüße es daher, dass die Aktivisten der Montags-Demo am 1. Mai um 10 Uhr auf dem Vorplatz der Johanniskirche eine Mai-Demonstration organisieren wollten.

Der letzte vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften organisierte 1.-Mai-Demonstrationszug in Hagen fand 2019 statt. In den Folgejahren wurden wegen der Corona-Pandemie keine Demos auf die Beine gestellt.

