Diakonie Hagen: Gesuchter Betrüger ist weiter auf der Flucht

Hagen. Noch immer ist der beschuldigte Betrüger, der sich auf Diakonie-Kosten sein Haus in Hagen sanieren lassen haben soll, auf der Flucht.

Der von Polizei und Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesuchte und bisherige Leiter der Projektentwicklung und Bauabteilung der Diakonie Mark-Ruhr befindet sich weiter auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt wegen Betrugs und Untreue gegen ihn. Die Diakonie hatte ihn nach Bekanntwerden der Vorwürfe aus seinem Arbeitsverhältnis entlassen. Vor seiner Tätigkeit bei der Diakonie hatte der Beschuldigte vier Jahre und acht Monate wegen Betrugs in Haft gesessen. Bei der Diakonie war er zunächst als Gärtner angestellt worden, ehe er sich mit gefälschten Urkunden und Zeugnissen in den Rang eines Architekten bewarb und die Stelle auch erhielt. Er soll Handwerker der Diakonie dafür eingesetzt haben, sein Haus in bester Wohnlage in Hagen zu sanieren. Mit der Kreditkarte der Diakonie legte er sich privat zudem mehrere Gegenstände zu. Die Diakonie hat angekündigt, die Vorgänge über ein externes Beratungsunternehmen klären zu lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen