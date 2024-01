Klassischer Frühsport am Donnerstagmorgen: Aber das große Chaos ist in Hagen ausgeblieben.

Winter in Hagen Die große Schnee-Katastrophe fällt in Hagen aus

Hagen Der Wintereinbruch am Mittwoch sowie in der Nacht zum Donnerstag hat in Hagen zu keinerlei ungewöhnlichen Auswirkungen geführt.

Allen Unwetter-Propheten zum Trotz: Die große Schneekatastrophe ist am Mittwochabend sowie in der Nacht zum Donnerstag in Hagen ausgeblieben. Selbst die Hagener Straßenbahn AG kann nach dem erheblichen Flockenflug in der zweiten Tageshälfte des Mittwochs inzwischen wieder vermelden, dass seit 8 Uhr sämtliche Busse auf ihren Linienwegen unterwegs sind und – von wenigen Verspätungen mal abgesehen – überwiegend nach Fahrplan rollen. Lediglich in den frühen Morgenstunden hatte es in einigen Hagener Höhenlagen noch Probleme gegeben, die inzwischen vom Räumdienst des Hagener Entsorgungsbetriebes beseitigt wurden.

Bei den Streu-Trupps wird man sich über den Tag vorzugsweise damit beschäftigen, noch einige Nebenstrecken und die Höhenzüge im Hagener Süden von Schnee und Eis zu befreien. Dort steht heute eigentlich die Leerung der Mülltonnen an, was sicherlich nicht bis in den letzten Winkel gelingen wird. „Natürlich können die Leute ihre Behältnisse bis an die nächste befahrbare Straße ziehen, aber wir wissen auch, dass dies nicht überall möglich ist“, bittet HEB-Sprecherin Jacqueline Jagusch um Verständnis dafür, dass die Fahrer, die letztlich die Verantwortung für ihre Fahrzeuge habe, kein Risiko eingehen.

Müll wird später abgeholt

Zugleich erinnert sie daran, dass die Menschen, deren Tonnen heute stehen bleiben, in der nächsten Woche Abfallsäcke zusätzlich am Straßenrand platzieren können, um dann mit einer Woche Verspätung ihren kompletten Müll abholen zu lassen. „Bis dahin“, so Jagusch, „scheint sich die Wetterlage ja zu entspannen. Außerdem sind die Temperaturen so niedrig, dass der Abfall nicht anfängt zu stinken.“

Auch die Polizei meldete am Donnerstagvormittag keinerlei Glatteisunfälle. Zu Behinderungen kommt es lediglich im Lennetal auf der Hammacherstraße in Fahrtrichtung Hohenlimburg, die bis in den Vormittag gesperrt bleibt. Hier hatten sich Lkw festgefahren, so dass hier erst der HEB zu einem Sondereinsatz anrücken muss, um den Lastzug sowie die offenkundig vereiste Fahrbahn wieder freizubekommen.

