Die guten Vorsätze der Hagener? Ach, erstmal feiern!

Weniger essen, weniger Alkohol? Aber erstmal steht Silvester an . . . Guten Rutsch!

Hagen Weniger essen, gesünder leben, mehr Sport: Aber zu strenge Vorsätze bringen eh nichts, meint Yvonne Hinz. Lieber erstmal schön Silvesterfeiern.

Ganz oben auf der Liste „Was ich 2024 in meinem Leben ändern möchte“ steht bei vielen Hagenern bestimmt wieder „weniger essen“, „weniger Alkohol“ und „gesünder leben“. Vermutlich gefolgt von „mehr Sport“ und „mehr Bewegung an der frischen Luft“. Klar, die Rede ist von den guten Vorsätzen fürs neue Jahr.

Weniger Stress

Einige nehmen sich sicherlich vor, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, andere wollen vielleicht weniger arbeiten und sich selbst weniger stressen.

Tolles Essen zu Silvester? Ein Muss für viele Hagener. An gute Vorsätze kann man später denken. . . Foto: NRZ

Was aus den guten Vorsätzen wird? Das wissen wir doch alle aus den Vorjahren, oder etwa nicht? Daher sage ich einfach „piano“ und empfehle, erst einmal im neuen Jahr anzukommen.

Prickelnde Party oder Winterurlaub

Und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, schlichtweg einen guten Rutsch. Egal, ob Sie auf einer prickelnden Silvesterparty in Hagen oder sonst wo anstoßen, gemütlich im kleinen Kreis zu Hause feiern oder den Jahreswechsel im Winterurlaub oder unter südlicher Sonne verbringen: Alles, alles Gute!

Überall wird Silvester gefeiert, natürlich auch in Hagen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Und was ich Ihnen und mir auf jeden Fall gönne? Einen trockenen, schönen Neujahrstag und somit einen gelungenen Start in 2024.

Aber nochmal zurück zu den guten Vorsätzen: Kennen Sie die populärsten Vorsätze für 2024?

Personen zwischen 18 und 64 Jahren befragt

Nach einer statistischen Umfrage - es wurden Personen zwischen 18 und 64 Jahren in ganz Deutschland befragt - haben 37 Prozent tatsächlich vor, im kommenden Jahr in ihrem Leben etwas zum Positiven hin zu ändern. In der Statistik liegt „mehr Geld sparen“ mit 51 Prozent der Befragten ganz vorne, gefolgt von „mehr Sport treiben“ (48 Prozent) und „gesünder essen“ (46).

Auch die Umwelt im Visier

Wie die Statistik weitergeht? 38 Prozent der Befragten nehmen sich vor, mehr Zeit mit der Familie beziehungsweise mit Freunden zu verbringen. Und immerhin 22 Prozent wollen sich dafür starkmachen, für die Umwelt und deren Belange mehr zu tun.

Na dann, toi, toi, toi für alle guten Vorsätze!

