Wochenend-Tipp: Die Nacht der langen Tische in Wehringhausen

Am Wochenende noch nichts vor in Hagen? Dann kommt die Nacht der langen Tische doch in Frage. So läuft die beliebte Veranstaltung ab.

Zum 14. Mal findet am Samstag, 12. August, wieder die legendäre „Nacht der langen Tische“ auf der Lange Straße in Wehringhausen statt. Wie in jedem Jahr stellt die Händler- und Handwerkergemeinschaft „Wir in Wehringhausen“ viele Bierzeltgarnituren für die Feiernden bereit, damit diese dann nach Lust und Laune dekoriert werden können und es Platz für die mitgebrachten Köstlichkeiten gibt.

Die Nacht der langen Tische ist eine der schönsten Freiluftveranstaltungen in Hagen, und in der Kulisse der Lange Straße herrscht dabei einfach eine wunderschöne Atmosphäre.

Natürlich stehen auch der Gourmetstand und der Bierwagen wieder bereit, Durst und Hunger der Gäste zu stillen – dazu handgemachte Musik von den „Daltons“.

Ebenfalls dabei sind diesmal eine ukrainische Musikgruppe und eine Gruppe des Zirkus Quamboni am frühen Abend. Das Fest wird diesmal durch den Fördertopf der „Sozialen Stadt Wehringhausen“ unterstützt, ohne den das Fest nach zwei Jahren Coronapause nicht hätte stattfinden können. Hingehen und Spaß haben ab 17 Uhr.

