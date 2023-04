Die Rathaus-Galerie Hagen – ein Scherbenhaufen

Hagen. Erst der holprige Neustart und jetzt die Insolvenz: Yvonne Hinz befürchtet, dass die Scherben der Rathaus-Galerie Hagen nicht zu kitten sind.

Steht die vor gerade mal zwei Wochen erst wieder eröffnete Rathaus-Galerie Hagen schon jetzt vor dem kompletten Aus? Es scheint fast so. Traurig war der Anblick für jene, die sich vor ein paar Tagen mit Vorfreude und Neugier auf den Weg in die Stadt gemacht haben, um endlich wieder durch die Einkaufspassage zu flanieren, sowieso. Der Leerstand ist eklatant, dunkle Ladenlokale statt dekorativer Ware, verklebte Schaufenster, tote Hose.

Umgang mit Mietern ist unterirdisch

Seitens des Center-Managements hieß es stets, erfolgversprechende Gespräche würden geführt. Beim Nachhaken kam jedoch meist heraus, dass es für viele Mieter längst feststand, dass sie mit ihren Shops nicht zurückkehren würden. Kein Wunder, den Umgang mit den Händlern – es gab über Monate keine Informationen! – war unterirdisch.

Vertrauen ist zerstört

Das Vertrauen zu den Verantwortlichen der Rathaus-Galerie ist komplett zerstört. Die Scherben zu kitten, sprich, das Shopping-Center doch noch mal ans Laufen zu bekommen – erweist sich als kaum zu bewältigende Mammutaufgabe.

Weitere Infos:

Folgende Geschäfte sind in der Rathaus-Galerie wieder am Start:

Drogeriemarkt Rossmann, Goldrichtig, Tredy, Eterna, Camp David/Soccx, Parfümerie Pieper, Mc Paper, Pandora, Feinkost Vita Maia, Jack Jones, Ditch, Bijou Brigitte, Only, S’Oliver, Krass, Rathaus-Galerie-Apotheke, Früchte-Paradies, Vegan Land, Vabene, Mr. Phan’s, Asiahung, Bubble-Tea I like, Hunkemöller, Bargello, Schuhgeschäft Deichmann, Woolworth (neuer Mieter), Your Dreams Nails, Kult, Tedi, Nanu Nana, Studio­ Line, Kosmetik Beauty Salon, O 2.

Einige Geschäfte sind noch nicht wieder am Start:

(Das Center-Management führt derzeit noch Verhandlungsgespräche mit einigen Betreibern). Elektronikfachmarkt Saturn, Tchibo, Optiker Robin Look, Rituals (der Shop wird demnächst wohl auf einer anderen Fläche als bislang eröffnen), Liberty, Hallhuber, Sidestep, Subway, Kaffeebar Segafredo.

Vor einigen Monaten haben bereits eröffnet:

Supermarkt Rewe, Märkische Bank, Dialysezen­trum Nephrocare, Hagen-Wirtschaftsentwicklung.In die Rathaus-Galerie kehren nicht zurück: Zara, Tom Taylor, Schuhhaus Hammerschmidt, Yves Rocher, Gamestop, Reno/CCC-Shoes. Auch Roshi’s Currybar wird nicht wieder eröffnen – Betreiberin Roshanak Jalilzadeh ist verstorben.Die Esprit-Filiale hatte schon im November 2020 (also vor dem Hochwasser) die Segel gestrichen.

