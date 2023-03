Die romantische Burg in Hagen, der Bunker und der Jazzclub

Haus Ruhreck an der Schwerter Straße in Hagen. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert vom Unternehmer Caspar Friedrich Killing gebaut.

Hagen. Haus Ruhreck wird von vielen Hagenern noch heute als „Killingsburg“ bezeichnet. Es rankt sich manche Geschichte um die Immobilie.

Als sei die Romantik nach 200 Jahren nach Hagen zurückgekommen: Das Wirken des Malers Andreas Weische, über den wir hier berichtet haben, erinnert doch ein wenig an den „Maler Nolten“ aus der gleichnamigen Novelle von Eduard Mörike, in der eine Burgruine und das Leben auf Türmen eine zentrale Rolle spielen.

Insofern ist Andreas Weische, der im Haus Ruhreck wohnt und arbeitet, ein romantischer Wiedergänger. Killingsburg wird das Gemäuer von alteingesessenen Hagenern noch heute genannt – in Erinnerung an den Fabrikanten Caspar Diedrich Killing, der das Haus im Stile einer Burg 1878 errichten ließ und es – ganz unromantisch – nach sich selbst benannte.

Schon einmal ein Atelier in der Killingsburg

Dieser magische Ort hat schon einmal einen Künstler in seinen Bann geschlagen. Wie mir Klaus Boecker berichtete, hat „sein alter Freund“, der international bekannte Maler und Fotograf Dieter Hiesserer, zu Beginn seiner Kariere Anfang der 60-er Jahre sein erstes Atelier in der Killingsburg eingerichtet.

Damals habe sich die kleine Hagener Kunstszene in einem Jazzclub getroffen, der in dem Weltkriegsbunker in der Bergstraße, in dem sich heute ein Museum befindet, angesiedelt war. So wechseln die Zeiten, und am Grunde der Volme wandern die Steine. . .

Später ging Hiesserer nach Düsseldorf, wo er das Atelier von Gerhard Richter übernahm, der wiederum nach Köln zog, um zum wohl bekanntesten deutschen Maler zu avancieren.

So viel Geld wie ein Richter kostet ein Weische natürlich nicht, aber Sie können sich ja selbst ein Bild von den Bildern dieser außergewöhnlichen Künstlernatur machen, denn am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, lädt Andreas Weische jeweils von 11 bis 18 Uhr zur Besichtigung seines Ateliers ein. Und er wird Ihnen sicherlich gerne berichten, wie viel er denn für dieses oder jenes seiner Bilder haben möchte.

Wer noch mehr erfahren möchte: Am Sonntag um 12 Uhr hält der Kunsthistoriker Friedhelm Häring im Haus Ruhreck einen Vortrag über Andreas Weische.

