Die roten Häuser sind weg: Neuer Spielplatz im Volkspark

Hagen-Mitte. Der beliebte Hagener Spielplatz hat einen neuen Look. Unter dem Motto: „Spielen im Eichenwald“ können Kinder sich gegenüber der Eisdiele austoben

In neuem Look präsentiert sich seit kurzem der beliebte Spielplatz für Kinder im Hagener Volkspark: Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) hat seit Montag, 15. Mai, den in die Jahre gekommenen Teil des Spielplatzes erneuert und ersetzt – das Ende für die roten Häuser, in denen viele vielleicht früher gespielt haben. Der neue Spielbereich steht unter dem Thema „Spielen im (Hagener-) Eichenwald“.

Der Spielplatz am Volkspark Hagen wurde saniert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auch der Sandbereich wurde integrativ neu ausgestattet und verfügt zukünftig neben einer Sandbaustelle und kleinen Hausfassaden über eine Mini-Schaukel für jüngere Kinder.

Die neue, große Kletterlandschaft mit einem angedeuteten Kronendach ist mit Kletternetzen, einem seitlich gelagerten Schaukelnest, Kletterstämmen, einem Balanciertau, einer Waldhütte und weiteren Details ausgestattet. Für den neuen Spielbereich wurden aus dem Programm „Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten“ 188.000 Euro investiert.

