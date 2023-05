Die „Scorpions“ in Hagen – ein Besuch von Weltstars

Hagen. Die weltbekannte Band „Scorpions“ ist nach Hagen gekommen, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen – das hat einen besonderen Grund:

Sie standen und stehen auf den größten Bühnen dieser Welt, haben Shows in mehr als 80 Ländern gespielt, mehr als 110 Millionen Tonträger verkauft, stehen seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und zählen damit zu den erfolgreichsten Bands der modernen Musikgeschichte. Am Sonntag aber stehen die Mitglieder der Band „Scorpions“ im Rathaus in Hagen, um sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Sie stehen im Rathaus der Stadt, weil sie vor fast zwei Jahren ein ganz bedeutendes Signal der Unterstützung an die Volme gesendet haben, nachdem das Hochwasser Teile der Stadt zerstört und viele Menschen von jetzt auf gleich ihre Existenz verloren hatten.

„Uns war klar, dass wir helfen möchten“

„Damals hat uns eine Anfrage aus Hagen erreicht, ob wir nicht eine unserer Gitarren versteigern und den Erlös spenden möchten. Wir fanden das sehr unterstützenswert und haben nicht lange überlegt. Uns war schnell klar, dass wir helfen möchten“, sagt Scorpions-Sänger Klaus Meine im Interview mit der Redaktion. „Für uns ist es eine Ehre, dass wir uns hier in Hagen in das Goldene Buch eintragen dürfen“, sagt Meine, der mit seinen Bandkollegen nur wenige Stunden später mit dem neuen Studioalbum im Rahmen ihrer „Rock Believer World Tour“ auf der Bühne stehen wird.

Die Bandmitglieder haben im Goldenen Buch der Stadt Hagen unterschrieben – als Dank für Ihre Hilfe nach der Flut. Foto: Michael Kleinrenisng / WP

Signal der Solidarität

Möglich wurde das alles übrigens nur, weil Dietmar Helm – von vielen nur „Didi“ genannt – sich nach der Hochwasserkatastrophe so dafür einsetzte. „Wir hatten damals Kontakt zur Band aufgenommen. Allerdings mit Blick auf das ,Eat my Shorts’ Kurzfilmfestival“, erinnert Dietmar Helm sich zurück. Dann aber kam die Flut – und dann seine Idee, eine signierte Scorpions-Gitarre zu versteigern, um das Geld an die Hochwasserbetroffenen im Ahrtal und Hagen zu spenden. Ein Spender, der anonym bleiben möchte, kaufte das Instrument.

„Mit der Gitarrenversteigerung konnte vielen Hagenern nach dem Hochwasser finanziell geholfen werden. Viel mehr zählte aber das Signal der Solidarität. Das war eine Geste, die Menschen Kraft gegeben hat, die eigentlich keine Kraft mehr hatten“, erinnert Oberbürgermeister Erik O. Schulz an die verheerenden Folgen der Flut.

Dietmar Helm (rechts) hat es möglich gemacht, dass die Gitarre der Band zugunsten von Hochwasser-Opfern versteigert wird. Foto: Michael Kleinrenisng / WP

In den 70ern im Piccadilly

Was wohl kaum einer weiß: Die Scorpions standen einst schon einmal in Hagen auf der Bühne – „in den 70ern sind sie im alten Piccadilly aufgetreten“, erinnert Oberbürgermeister Erik O. Schulz. Ihr Besuch in Hagen ist damit zwar keine Premiere, „aber dennoch ein sehr besonderer Tag. Ich bin bei einer Rede selten aufgeregt – aber heute ein bisschen“, sagt Schulz, bevor sich die Bandmitglieder nur wenige Minuten später in das Goldene Buch eintragen und die Verdienstmedaille der Stadt überreicht bekommen.

Danach stehen die Weltstars für Autogramme und Fotos im Ratssaal bereit. Und dann sind selbst Ratsherren vom prominenten Besuch so begeistert, dass sie gemeinsam mit den Weltstars Fotos knipsen. Es ist eben ein besonderer Tag. Ein Tag, an dem nach Sylvester Stallone, Bryan Adams oder Eric Roberts Mal wieder Weltstars in der Stadt waren. Weltstars, die Hagen geholfen haben, als Hilfe dringend benötigt wurde.

