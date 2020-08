Die Polizei war am Bahnhof unterwegs und nahm dort einen aggressiven Ladendieb fest.

Polizei Dieb prügelt auf Ladendetektiv in Drogerie in Hagen ein

Hagen-Mitte. Ein 61-Jähriger klaute in einem Drogeriemarkt in Hagen zwei elektrische Zahnbürsten. Ein Ladendetektiv schnappte ihn.

Ein 49-jähriger Hagener hat am Dienstag in einer Drogerie am Graf-von-Galen-Ring zwei elektrische Zahnbürsten gestohlen und auf seiner Flucht auf einen 61-jährigen Ladendetektiv eingeschlagen.

Nachdem der Dieb gegen 18.30 Uhr die Artikel aus der Auslage genommen hatte, verließ er den Laden. Kurze Zeit später sprach ihn der 61-Jährige an und bat ihn in sein Büro. Der 49-Jährige schlug daraufhin mehrfach mit seinen Fäusten auf den Kopf des Detektivs ein und verletzte ihn leicht. Mehrere Zeugen griffen ein und hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung zu.