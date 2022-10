Ein starker Kollege für die Polizei in Hagen: Diensthund „Horst“.

Polizei Hagen Diensthund „Horst“ stellt in Hagen einen Einbrecher

Hagen-Mitte. Einbrecherjagd in einem Hagener Bekleidungsgeschäft. Die Polizei kann sich auf die gute Nase ihres vierbeinigen Kollegen verlassen.

Dank des Einsatzes von Diensthund „Horst“ hat die Polizei in Hagen am Donnerstagabend einen Einbrecher in einem Ladenlokal gestellt.

Gegen 21.45 Uhr alarmierte ein 59-jähriger Mitarbeiter des Schwenke-Zentrums in der Elberfelder Straße die Polizei, als er in einem Bekleidungsgeschäft einen Mann erblickte, der sich dort unberechtigter Weise aufhielt. Die Polizeibeamten erkannten im Eingangsbereich des Ladens einen abgestellten Rucksack und eine Plastiktüte. Außerdem sahen sie durch das Schaufenster, dass der Kassenbereich und einige Regale durchwühlt waren. Weil davon auszugehen war, dass sich der Verdächtige noch in dem Geschäft aufhielt, durchsuchten die Beamten den Verkaufsraum.

Täter tritt zu

Dabei setzten sie Diensthund Horst ein. Dieser lief schnell zu einem Kleiderständer und bellte. Die Beamten folgten dem Hund und erkannten unter dem Kleiderständer den Fuß eines 46-Jährigen, der sich dort versteckte. Als der Mann nach dem Diensthund trat, biss dieser zu. Daraufhin schlug der Täter mehrfach gegen den Kopf des Hundes. Es gelang den Beamten schließlich, dem Einbrecher Handschellen anzulegen und ihn zu durchsuchen. Dabei fanden sie ein Messer.

Sie nahmen den Mann vorläufig fest und forderten den Rettungsdienst zur Versorgung der Bissverletzung an. Die Sanitäter brachten ihn in ein Hagener Krankenhaus, wo er anschließend stationär verblieb. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

