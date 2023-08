Digi-Day der SIHK in Hagen: Digitalisierung zum Anfassen

Hagen. Hunderte pilgern zum Digi-Day in der SIHK in Hagen. Es geht um Digitalisierung und Fragen wie „Was für Chancen bietet künstliche Intelligenz?“

Es sind hochaktuelle Megatrends, um die es beim Digi-Day in der SIHK Hagen geht: Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung, Robotik, 3D-Drucker und natürlich der revolutionäre KI-basierte ChatGPT, der schon von Schülerinnen und Schülern bei Hausaufgaben eingesetzt wird.

Die Themen Digitalisierung und KI werden das Leben und die Berufswelt weiter verändern. Welche Möglichkeiten und Chancen bietet die künstliche Intelligenz? KI ist ein faszinierendes und vielseitiges Gebiet der Informatik. Sie analysiert und steuert Produktionsprozesse selbstständig, sie versteht Sprache, optimiert Marketing und Vertrieb und kann automatisierte Antworten geben. Sie analysiert riesige Datenmengen selbstständig, erkennt Muster und kann Vorhersagen und Entscheidungen treffen. Die Digitalisierung betrifft alle Branchen und Unternehmensgrößen.

Wettbewerbsentscheidend für Unternehmen

KI werde in vielen Bereichen im märkischen Südwestfalen immer wettbewerbsentscheidender für Unternehmen werden, prophezeien Experten. Umso wichtiger sei es, dass Firmen das Thema ernst nehmen würden und man analysiere, wo man steht.

SIHK Präsident Ralf Stoffels freut sich über hunderte Besucher beim Digi-Day. Foto: Winfrid Hoppmann / Winfried Hoppmann

Allerdings: In einer Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft gaben rund 40 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen an, dass sie KI-Technologien nicht nutzen und dies auch in der Zukunft nicht planen. Das bestätigt auch Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) beim Digi-Day der SIHK: „Die Digitalisierung ist zwar gerade in aller Munde, aber viele mittelständische Unternehmer wissen gar nicht so genau, wo man das Packende findet und wo man anfangen kann.“

Hunderte Besucher beim Digi-Day

Anfassen und erleben konnte man das Thema Digitalisierung beim Digi-Day. Das hochaktuelle Thema lockte hunderte Besucherinnen und Besucher in die SIHK-Räume in der Bahnhofstraße. Über 40 Unternehmen, überwiegend aus Südwestfalen, präsentierten sich mit ihren Ideen zum Thema Digitalisierung. Dabei wurden Innovationen, aber auch Fördermöglichkeiten und Beratungsangebote vorgestellt. Wer tiefer in das Thema eintauchen wollte, konnte sich in 21 Workshops informieren.

Auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen wurde gedacht. Philip Jung, Geschäftsführer des Personalberaters Gräfe & Jung aus Hagen, informierte zum Beispiel in seinem Workshop, wie man den dringend benötigten Auszubildendennachwuchs für einen Beruf finden, begeistern und ansprechen kann: „Meine Kunden sagen mir, wir finden kaum geeignete Mitarbeiter, wir finden auch keine Azubis mehr.“ Jung nutzt bei seinem Angebot „Berufe-TikTok“ den Tik-Tok-Algorithmus.

Chancen in allen Branchen

Ralf Stoffels freute sich über das facettenreiche Angebot des Digi-Days: „Die Digitalisierung sorgt für Veränderungen und Chancen in allen Unternehmen und Branchen. Die Themenvielfalt des Digi-Day ist ein hilfreiches Angebot für die Unternehmen, um sich zu informieren und auszutauschen.“

Nach dem Digi-Day ist vor dem Digi-Day bzw. der digitalen Woche Südwestfalen: Tobias Prinz, Teamleiter Digitale Chancen der SIHK und Cheforganisator der Ausstellung: „Unsere Vision ist, nächstes Jahr eine digitale Woche Anfang Juni in Südwestfalen zu organisieren, mit dem Digi-Day 2024 im Zentrum. Die SIHK wird die Plattform sein, an der sich Firmen und Institutionen andocken können. Jeder kann sich beteiligen.“

Kontakt für Unternehmen bei Fragen zur Digitalisierung und KI: SIHK-Team Digitale Chancen unter 02331 390-410. Kontakt für Aussteller und Institute für die digitale Woche 2024 der SIHK: Tobias Prinz unter 02331 390-345.

