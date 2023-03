Randale Disko in Hagen: Mann (36) rastet aus und verletzt Polizist

Hagen-Mitte. Sie konnten nicht zahlen, dann kam die Polizei. Doch zwei 36-Jährige wollten sich nicht einfach aus einer großen Hagener Disko schleppen

Nachdem die Polizei am Sonntagmorgen zwei 36-Jährige nach Zahlungsschwierigkeiten aus einer Diskothek in der Dödterstraße befördert hatte, rastete einer der beiden aus, pöbelte einen Unbeteiligten an und griff nach dessen Arm. Als die Polizisten ihn wegziehen wollten, leistete er massiven Widerstand. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den Randalierer mit Hilfe des Sicherheitspersonals der Diskothek zu Boden zu ringen und zu fesseln. Dabei wurden der 36-Jährige und zwei Beamte leicht verletzt. Nach einer Behandlung im Krankenhaus wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Polizisten legten eine Anzeige gegen ihn vor.

