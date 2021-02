Doch kein Kita-Regelbetrieb in Hagen ab kommendem Montag

Die Einladung an alle Kita-Kinder wird doch wieder zurückgenommen in Hagen. Das hat mit den hohen Inzidenzwerten in Hagen zu tun.

Hagens Eltern werden weiter auf die Belastungsprobe gestellt. Der Regelbetrieb in den Kitas wird Montag doch noch nicht starten.

Hagen. Der Regelbetrieb in den Hagener Kindertagesstätten wird ab kommendem Montag, 22. Februar, doch noch nicht wieder starten. Mit Blick auf den anhaltend hohen Inzidenzwert in Hagen hat der Krisenstab der Stadt am Freitag entschieden, die Einladung an alle Kinder in Hagen wieder zurückzunehmen. Der eingeschränkte Regelbetrieb bleibt demnach bis zum 5. März so wie er ist. Es liegt in der Entscheidung der Eltern wie dringend der Kita-Besuch wirklich ist und ob nicht eine Betreuung zuhause möglich ist. Hagen rangiert mit einem Inzidenzwert von 108,1 weiterhin auf dem Spitzenplatz in NRW.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!