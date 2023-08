Dortmunder rast mit Tempo 110 durch Hagen

Bathey. Ein Raser aus Dortmund ist von der Polizei Hagen gestellt worden. Und das hat für den jungen Mann erhebliche Folgen.

Einen besonders dreisten jungen Raser hat die Polizei Hagen am Donnerstag in Bathey gestoppt. Am Nachmittag hatten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes eine Geschwindigkeitskontrollen an der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Hohensyburg aufgebaut. Dabei wurden die Beamten auf ein Auto aufmerksam, das etwa 350 Meter vor der Eisenbahnbrücke ein anderes Fahrzeug über eine Sperrfläche überholte.

60 km/h zu schnell

Als der 23-Jährige auf die Kontrollstelle zufuhr, zeigte das Lasermessgerät Tempo 110 an. Erlaubt sind in diesem Abschnitt der Dortmunder Straße allerdings nur 50 km/h. Die Polizisten stoppten den Fahrer. Der 23-jährige Dortmunder zeigte sich einsichtig, allerdings erwarten ihn eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro plus Verwaltungsgebühren, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

