Douglas auf Wachstumskurs: noch 300 Mitarbeiter in Hagen

Die Firma Douglas, nach eigenen Angaben Europas führender Omnichannel-Anbieter für Beauty, hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 fortgesetzt und Umsatz sowie Gewinn gesteigert. Das teilte das Unternehmen, das in Hagen weiterhin 300 Mitarbeiter, vor allem in den Bereichen IT, Kundenservice, Buchhaltung und Personal beschäftigt, am Donnerstag mit.

Sowohl Filial- als auch Online-Geschäft hätten zum Wachstum beigetragen und untermauerten damit die erfolgreiche Omnichannel-Ausrichtung der Gruppe. Douglas steigerte den bereinigten Konzernumsatz von April bis Juni 2023 um 9,7 Prozent auf 910,4 Millionen Euro. Dabei legten die bereinigten Umsätze in den Filialen um 12,1 Prozent und der Umsatz im E-Commerce um 5,2 Prozent zu.

Digitalgeschäft ist stark gewachsen

Das Digitalgeschäft, das nach Unternehmensangaben 31,9 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte, sei im Kernbereich Beauty weiterhin stark gewachsen. Alle Segmente hätten positiv zum Umsatzwachstum beigetragen, wobei Südeuropa (+13,7 Prozent) und Zentralosteuropa (+16,9 Prozent) die jeweils höchsten Wachstumsraten verzeichneten.

Das operative Konzernergebnis legte um 11,9 Prozent auf 154,3 Millionen Euro zu.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete Douglas eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 3,65 Milliarden Euro mit einem Schwerpunkt auf Duft, Make-up, Hautpflege, Haarpflege sowie Gesundheit und Accessoires.

Vor sieben Jahren Umzug nach Düsseldorf

Douglas hatte seine Unternehmenszentrale im Jahr 2016 von Hagen-Bathey nach Düsseldorf-Flingern verlegt. Im Zuge der Unternehmensverlagerung hatte der Konzern angekündigt, 130 Stellen abzubauen – die meisten davon waren in Hagen beheimatet. Andererseits nahmen viele Mitarbeiter das Angebot an, in die neue Zentrale in der Landeshauptstadt zu wechseln.

Der Hagener Dr. Henning Kreke, ehemals Vorstandsvorsitzender bei Douglas, ist nach wie vor Aufsichtsratsvorsitzender des ehemaligen Mischkonzerns, der wieder zu einer reinen Parfümeriekette wurde.

